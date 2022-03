Hohe Ölpreise auch am Mittwoch

Auch am Mittwochmorgen sind die Ölpreise weiter gestiegen.

Singapur - Die Ölpreise sind am Mittwochmorgen gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete 115,84 Dollar. Das waren 36 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte WTI stieg um 34 Cent auf 109,61 Dollar. Die Preisschwankungen bleiben hoch. Hintergrund ist der Ukraine-Krieg, der zu großer Verunsicherung geführt hat. Viele Länder haben Russland, das einer der größten Erdölförderer der Welt ist, mit Sanktionen belegt. Vor und mit Beginn des Ukraine-Kriegs legten die Rohölpreise stark zu. In der Spitze markierten sie vor etwa zwei Wochen das höchste Niveau seit 2008.

In Italien ist der Benzin- und Dieselpreis nach dem Inkrafttreten eines Gesetzesdekretes wieder auf das Niveau von vor dem Kriegsausbruch in der Ukraine gesunken.

Die Regierung von Ministerpräsident Mario Draghi hatte beschlossen, durch den Verzicht auf bestimmten Steuern und Abgaben den Menschen an den Zapfsäulen 30,5 Cent pro Liter Benzin oder Diesel zu erlassen. Die Maßnahme, die zunächst einen Monat lang bis Ende April gelten soll, trat zwar schon am Dienstag in Kraft. Aber erst am Mittwoch hatten auch alle Tankstellen des Landes die nun reduzierten Preise übernommen.

Nachdem sowohl Benzin als auch Diesel in der vorigen Woche mehr als 2,20 Euro pro Liter gekostet hatten, fiel der Preis nun wieder deutlich unter die Marke von 2,00 Euro. Die 30,5 Cent, die den Bürgern erlassen werden, errechnen sich aus 25 Cent Verbrauchssteuer (Akzise) plus die darauf entfallende Mehrwertsteuer.

Daneben will Rom den Italienern mit weiteren Maßnahmen im Kampf gegen die gestiegenen Energiepreise helfen. 5,2 Millionen Familien mit geringem Einkommen etwa erhalten Unterstützung bei ihren Gas- und Stromrechnungen, das sind 1,2 Millionen Familien mehr als noch vor dem Krieg. Unternehmen können ihre Rechnungen in Raten bezahlen.

Insgesamt kostet das Maßnahmenpaket rund vier Milliarden Euro, wie Ministerpräsident Mario Draghi am Mittwoch in einer Rede im Parlament sagte. Bezahlt werden solle dies nicht aus dem Haushalt, sondern durch außerordentliche Besteuerungen der Gewinne der Energiekonzerne. «In dieser Krise muss jeder seinen Teil beitragen», sagte Draghi. (dpa)