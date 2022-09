Holzöfen: Segen und Fluch zugleich

Von: Matthias Schneider

Holzöfen erfreuen sich angesichts der Energiekrise immer größerer Beliebtheit. Doch die Heizmethode hat auch ihre negativen Aspekte.

München – Wegen der horrenden Energiepreise ist ein knisternder Kaminofen für viele Menschen die Zuflucht für den Winter. Doch was der eigenen Familie Wärme spendet, beschert den Nachbarn unter Umständen Asthma und einen Herzinfarkt: „In Deutschland ist Feinstaub nach Berechnungen der europäischen Umweltagentur im Jahr für etwa 53 000 vorzeitige Todesfälle verantwortlich“, erklärt Felix Pötschke, Sprecher des Umweltbundesamtes. Deshalb nimmt die dem Bundesumweltministerium unterstellten Behörde Holzheizungen ins Visier.

Heizen mit Holz: Feinstaub kann schlimme Folgen haben

Denn während die Feinstaubwerte an den Verkehrsknoten der Großstädte Schlagzeilen machen, geraten Feuerstätten oftmals aus dem Fokus: „Insgesamt nimmt der Feinstaub aus Holzverbrennung aber etwa dieselbe Dimension ein, mehr als Reifenabrieb oder Abgase für sich“, so das Umweltbundesamt.

Und das kann in der Tat ein großes Problem sein, erklärt Stefan Karrasch, forschender Arzt in der Arbeits-, Sozial und Umweltmedizin am LMU-Klinikum München: „Mögliche Folgen sind eine Verschlimmerung der Atemwegsverengungen etwa bei COPD oder Asthma, aber auch Herzinfarkte oder Schlaganfälle. Das gilt besonders für Menschen mit Vorerkrankungen.“ Denn die Teilchen kleiner als zehn Mikrometer, sind zu fein für die körpereigenen Schutzmechanismen und gelangen so in den Organismus: „Dort kann der Feinstaub unter anderem Entzündungs- und Gerinnungsmechanismen aktivieren, die zu Verstopfungen in den Arterien führen können.“

Neben Herz-Kreislauf-Erkrankungen soll Feinstaub eine Reihe weiterer Krankheiten auslösen können: „Es gibt Hinweise, dass Feinstaub auch Krankheiten wie Diabetes mellitus verursachen oder das Gehirn beeinträchtigen kann“, sagt Stefan Karrasch. Dabei sei jedes einzelne Teilchen gesundheitsschädlich. Doch ist der Feinstaub aus Holzöfen gefährlicher als anderer?

Holzöfen: Mangelnde Sorgfalt der Besitzer wird zum Problem

„Die Wirkung verschiedener Feinstäube ist nicht gut genug erforscht, um hier eine Aussage zu treffen. Es gibt aber Hinweise, dass Feinstaub aus Verbrennungsprozessen besonders gesundheitsschädlich ist“, erklärt der Mediziner. Doch während das Umweltbundesamt auf Basis der medizinischen Erkenntnisse den Einsatz von Holzöfen kritisiert, unterstützt das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle den Einbau von Biomasseheizungen mit üppigen Subventionen. Ein Schildbürgerstreich? „Das Problem sind vor allem die Komfortkamine, also die Feuerstellen, die für die gemütliche Wärme im Wohnzimmer stehen,“ sagt Felix Pötschke vom Umweltbundesamt. Das Problem sei vor allem die mangelnde Sorgfalt vieler Ofenbesitzer: „Da ist das Holz vielleicht noch zu feucht oder gar nicht zum Verbrennen geeignet – entsprechend hoch ist die Feinstaubbelastung.“

Pötschke plädiert stattdessen für verbrennungsfreie Heizungen wie Wärmepumpen oder Solarthermieanlagen. Doch die Technologien kommen bei hohem Energiebedarf – etwa in schlecht gedämmten Gebäuden – an ihre Grenzen: „Wenn es Holzheizung braucht, sollte man überlegen, das alte durch ein effizienteres System zu ersetzen. Pelletöfen – die das ganze Haus beheizen – sind weit effizienter und emissionsärmer als Komfortkamine.“ Denn die genormten Holzpresslinge versorgen in einer Zentralheizung das ganze Haus mit Wärme. Im Gegensatz zu einem Kaminofen ersetzt ein Pelletheizkessel etwa eine Öl- oder Gasheizung und arbeitet damit klimaneutral.

Holzöfen erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Doch die Heizmethode hat auch ihre Schattenseiten. © Angelika Warmuth/dpa

Außerdem gibt es einen ökologischen Vorteil: Für Pellets muss kein Baum extra gefällt werden, erklärt Sabine Hiendlmeier vom Forschungszentrum C.A.R.M.E.N.: „Die Pellets bestehen meist zu 90 Prozent aus Nebenprodukten der Sägewerke, wie beispielsweise Sägespäne. Die restlichen zehn Prozent werden aus nicht sägefähigem Rundholz hergestellt.“ Im Bundesumweltministerium ist man sich des Zielkonflikts zwischen reiner Luft und Klimaschutz bewusst, wie ein Sprecher erklärt. Man versucht deshalb, beiden Seiten gerecht zu werden: „Die letzte EU-Richtlinie hat Deutschland im Jahr 2017 mit dem Luftreinhalteprogramm erfolgreich umgesetzt. Eine der Maßnahmen war das Förderprogramm für effizientere Heizungen, also auch Pelletheizungen“, so der Sprecher.

Öfen: Grenzwerte werden wohl bald verschärft

Schon seit mehreren Jahren gelten immer strengere Grenzwerte für alle Arten von Öfen. In der Folge mussten viele alte Öfen durch neuere, effizientere Modelle ersetzt werden. Aktuell wird der Notlage Rechnung getragen: Bayerische Behörden dürfen die gesetzliche Stilllegung aussetzen, wenn der Holzofen eine Gasheizung ersetzen kann. Wie genau das geht, ist Sache der Landratsämter. Ende dieses Jahres soll dann die EU-Richtlinie zur Luftsauberkeit novelliert werden. Dabei sei davon auszugehen, dass die Kommission die Richtwerte verschärft. Diese Regelung müsste die Bundesregierung dann in ein Gesetz gießen.

Dabei gebe es auf der untersten Entscheidungsebene aber noch Ausgestaltungsraum, wie es beim Umweltministerium heißt: „Die Kommunen setzen das EU-Recht mit Blick auf die lokalen Gegebenheiten um. Dabei berücksichtigen sie jeweils die lokale Belastung mit Luftschadstoffen.“ Denn der Feinstaubausstoß in einem dünn besiedelten Dorf sei ein anderer, als in einer Großstadt. Dementsprechend kann jeder Haushalt mehr Feinstaub ausstoßen, bis die Grenzwerte erreicht sind.