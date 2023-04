Chef klagt: Mitarbeiter haben im Home-Office „einen Monat ihren Laptop nicht geöffnet“

Mangelnde Produktivität

Home-Office sorgt in vielen Unternehmen für gespaltene Gemüter. Der CEO eines US-Unternehmens sorgt mit einem Rundumschlag an die Mitarbeiter für Aufsehen.

München - Der CEO eines amerikanischen Tech-Unternehmens geht mit der Arbeitsmoral seiner Angestellten hart ins Gericht. Es handelt sich um James Clarke, Vorstandsvorsitzender von Clearlink, der mit einer kritischen Ansprache an die Beschäftigten für Aufsehen sorgt. Der Mann leitet eine Firma für digitales Marketing und hat in einem Zoom-Meeting die Einstellung der Mitarbeiter angeprangert, welche von zu Hause aus im Home-Office „arbeiten“.

Mehrere Punkte des Monologs, der auf Internet-Plattformen wie YouTube zu sehen ist, erzeugen Empörung und Kritik. So hebt der Verantwortliche lobend einen Kollegen hervor, der den Familienhund verkaufte, um stattdessen wieder mehr Zeit in der Arbeit verbringen zu können. Auch erhebt Clarke den Vorwurf, dass wohl niemand im Unternehmen derart hart arbeiten würde, wie er es tut.

Home-Office? „Manche machen in einem Monat nicht mal den Laptop an“

Abgesehen davon gibt es in dem kursierenden Video die Anschuldigung, dass einige Personen „Quiet-Quitting“ praktizieren würden und statt zu arbeiten, lieber Zeit mit ihren Kindern verbringen. So beziehen Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen zwar einerseits Gehalt, leisten aber im Gegenzug dafür überhaupt keine Arbeit.

In seiner Motivationsansprache behauptet der CEO zudem: „Ich habe die Information, dass in einem Monat dieses Jahres alleine 30 von Euch nicht ein einziges Mal zu Hause den Laptop aufgemacht haben.“ In dem Clip stellt Clarke zudem die Behauptung auf, dass manche möglicherweise sogar für zwei Firmen arbeiten, „aber wir wissen es nicht“.

CEO von US-Unternehmen holt zum Rundumschlag aus - und kritisiert Mütter

Außerdem würden Contentersteller seiner Vermutung nach künstliche Intelligenz verwenden, statt exklusive Inhalte zu erstellen - „und das dauert nur drei Minuten“, so der Firmenchef. 2001 gründete Clarke das Unternehmen und befindet sich erst seit Januar 2022 wieder in der ranghöchsten Position bei dem Unternehmen, das im US-Bundesstaat Utah sitzt.

Auf wen es der Mann in seinem Rundumschlag noch abgesehen hat: Mütter, die mit der Vereinbarkeit zwischen Kinderbetreuung und einer Vollzeitbeschäftigung nicht zurechtkämen. Aus seiner Sicht sei es schlichtweg nicht möglich, beiden Verpflichtungen pflichtgemäß nachzukommen. Daher vermutet Clarke in seiner Rede, dass jene Personengruppe mit einer neuen Regelung besonders Probleme bekommt:

Clearlink-CEO schränkt Home-Office ein und erntet massiven Shitstorm

Als Reaktion auf den schleifenden Arbeitseifer wurde nämlich verkündet, dass sämtliche Mitarbeiter, die innerhalb eines Radius‘ von 50 Kilometern wohnen würden, künftig vier Tage pro Woche wieder im Büro erscheinen müssen, so diverse US-Medien wie die New York Post oder Vice.com.

Nach Verbreitung der digitalen Rede stürzten sich umgehend Medien darauf, während im Internet ein massiver Shitstorm einsetzte. Die absolute Mehrheit der Kommentare bezeichnet Clarke als einen schlimmen Firmenchef und sieht in dem Vorfall einen massiven Verfall der Arbeitskultur in den USA. Es handele sich um ein negatives Paradebeispiel, das aus einem Wirtschaftssystem erwächst, in dem Kapitalismus und Konsum an oberster Stelle stehen. (PF)

