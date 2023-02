Home Office: Viele Großstadtbewohner ziehen in Vororte

Mann im Homeoffice (Symbolbild) © Westend61/IMAGO

Infolge der Corona-Pandemie sind viele Großstadtbewohner, die vom Homeoffice aus arbeiten konnten, in Vororte gezogen - den sogenannten Speckgürtel.

München in Deutschland - Das ist das Ergebnis einer am Donnerstag vorgestellten Umfrage des Ifo-Instituts und des Immobilienportals Immowelt. Kleinere Städte und der ländliche Raum hingegen sind demnach für diese Menschen kaum attraktiv.

Grundsätzlich hätten besonders viele Großstadtbewohner in den vergangenen Jahren ihren Wohnort verlegt, erklärte das Ifo-Institut. „Unter den Personen, die die Großstadt verlassen haben, zogen 38 Prozent in den Speckgürtel“, erklärte Ifo-Experte Mathias Dolls. 30 Prozent zogen demnach in kleinere Großstädte zwischen 100.000 und 500.000 Einwohnern, neun Prozent in eine Kleinstadt und fünf Prozent in den ländlichen Raum.



„Entgegen mancher Erwartungen hat die Corona-Pandemie nicht zu einer Flucht aufs Land geführt“, erklärte Dolls weiter. „Unsere Befragungsergebnisse deuten darauf hin, dass damit auch in Zukunft nicht zu rechnen ist.“

Das Ifo-Institut und Immowelt hatten im Mai 2021 bereits eine ähnliche Umfrage gemacht. Auffallend ist dieses Mal laut Dolls auch, dass finanzielle Gründe deutlich häufiger als Grund für Umzüge oder geplante Umzüge genannt werden: „Die Befragten nennen gestiegene Kaltmieten und höhere Energiepreise als wesentliche Kostentreiber.“ Vor der Energiekrise habe dies noch eine untergeordnete Rolle gespielt. pe/ilo