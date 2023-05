Homeoffice leert die Büros: Ungenutzte Bürofläche verdreifacht sich – folgen für den Immobilienmarkt

Büros: Immer mehr Bürofläche bleibt ungenutzt. © Roland Holschneider / dpa

Der Anteil an ungenutzter Bürofläche hat sich laut dem Münchner Ifo-Institut seit der Corona-Pandemie verdreifacht. Das könnte auch Auswirkungen auf den Immobilienmarkt haben.

Berlin - Der auch nach Abflauen der Corona-Pandemie hohe Anteil der Arbeit im Homeoffice leert einer Umfrage zufolge viele Büros in Deutschland. Aktuell seien 12,3 Prozent aller Arbeitsplätze vor Ort an einem durchschnittlichen Tag wegen Homeoffice nicht ausgelastet, geht aus einer am Montag veröffentlichten Unternehmensumfrage des Münchner Ifo-Instituts hervor. Zum Vergleich: Vor Ausbruch der Corona-Krise im Jahr 2019 waren es nur 4,6 Prozent. „Der Anteil der ungenutzten Arbeitsplätze in den Büros hat sich also etwa verdreifacht“, sagte Ifo-Experte Simon Krause.

Hinter den Durchschnittszahlen verbergen sich große Unterschiede. Im Dienstleistungssektor etwa stieg der Anteil seit 2019 von 6,2 auf 16,8 Prozent. Im Verarbeitenden Gewerbe nahm er von 3,1 auf aktuell 9,6 Prozent zu. Im Handel ist die Zunahme von 3,2 auf 5,8 Prozent begrenzt, ebenso wie im Bauhauptgewerbe von 1,7 auf 2,5 Prozent. Besonders viele leere Büros finden sich demnach in den Branchen Informationstechnik, Werbung und Marktforschung, Unternehmensberatung sowie in der Pharmaindustrie.

Firmen wandeln Büros in Coworking-Spaces um

Etwa ein Viertel der Beschäftigten arbeitet den Ifo-Angaben zufolge nach wie vor regelmäßig im Homeoffice. „Manche Firmen wandeln leere Büros um in Coworking-Spaces für mehr persönlichen Austausch an den Präsenztagen“, sagte Krause. „Andere Unternehmen verringern ihren Flächenbedarf, um Kosten für die nicht genutzten Büros einzusparen.“ Dies könne Folgen für den Immobilienmarkt haben, der wegen gestiegener Zinsen und Baukosten ohnehin unter Druck stehe. Außerdem treffe der Rückgang der Büronutzung die Innenstädte besonders stark. „Dort gibt es überdurchschnittlich viele Büros, und die Geschäfte dort leiden wegen Homeoffice zudem unter niedrigeren Einzelhandelsumsätzen“, sagte Ifo-Forscher Krause.

Das erhöht den Druck auf den Handel, der wegen hoher Energiekosten und der daraus resultierenden zusätzlichen Mietbelastungen durch die an die Inflation gekoppelte Indexmiete bereits in einer schwierigen Lage steckt. Der Handelsverband Deutschland (HDE) befürchtet, dass in diesem Jahr etwa 9000 Geschäfte aufgeben müssen.

Das Institut stellte vor kurzem einen weiteren Schwund fest: Neben weniger Angestellten in Büros gibt es auch immer weniger Geschäfte in deutschen Innenstädten. Das könnte Folgen für Wohngebiete außerhalb der Stadtmitte haben. (REUTERS, lf)