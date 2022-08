Doch keine Homeoffice-Pflicht: Ampel rudert zurück

Die ursprünglichen Homeoffice-Pläne von Arbeitsminister Heil wurden nun doch entschärft. Es bleibt bei Freiwilligkeit. Der Deutsche Gewerkschaftsbund kritisiert den Rückzug.

Berlin – Die Bundesregierung hat die geplanten Corona-Vorgaben für Unternehmen auf der Zielgeraden doch noch entschärft: Nach der am Mittwoch vom Kabinett verabschiedeten Corona-Arbeitsschutzverordnung sollen die Betriebe doch nicht verpflichtet

werden, ihren Beschäftigten Homeoffice und Tests anzubieten. Stattdessen sollen Arbeitgeber im Rahmen eines Hygienekonzepts Homeoffice- und Testangebote für die Beschäftigten prüfen. Die neue Verordnung soll vom 1. Oktober bis 7. April 2023 gelten.

Arbeitsminister Heil: Doch keine Homeoffice- und Testpflicht für Betriebe

In einem früheren Entwurf hatte es hingegen noch geheißen, Arbeitgeber müssten ihren Beschäftigten anbieten, „geeignete Tätigkeiten in ihrer Wohnung auszuführen“, sofern dem keine „zwingenden betriebsbedingten Gründe entgegenstehen“. Außerdem sollten Firmen verpflichtet werden, mindestens zwei Corona-Tests pro Woche anzubieten. Diese Vorgaben sind jetzt gefallen.

Die Arbeitgeber hatten an die Regierung appelliert, auf die Wiedereinführung von Pflichten zu verzichten. „Dort, wo die Arbeit von daheim möglich ist, wird sie auch künftig angeboten werden. Eines Anschubs durch den Verordnungsgeber bedarf es dazu nicht“, hieß es in einer Stellungnahme des Arbeitgeberverbandes BDA. „Die neue Verordnung ermöglicht es den Betrieben, die Maßnahmen flexibel an das Infektionsgeschehen anzupassen. So werden Ansteckungen im Betrieb verhindert und Arbeits- und Produktionsausfälle vermieden“, sagte Heil am Mittwoch.

Deutscher Gewerkschaftsbund: „Freiwillig hat es nicht gut funktioniert“

Kritik gab es vom Deutschen Gewerkschaftsbund. „Freiwillig hat es zuletzt nachweislich nicht gut funktioniert, zu wenige haben von zu Hause gearbeitet – trotz hoher Infektionszahlen. Genau deshalb wäre das von Arbeitsminister Heil vorgeschlagene verpflichtende Angebot das richtige Mittel zum Pandemiemanagement gewesen“, sagte Vorstandsmitglied Anja Piel. Sie

forderte die Arbeitgeber dazu auf, zu verhindern, dass sich Beschäftigte im Herbst und Winter in vollen Zügen auf dem Weg zur Arbeit oder im Großraumbüro anstecken.



Pflichten für Unternehmen zum Angebot von Tests und Heimarbeit waren im März ausgelaufen. Damals wurde die Verantwortung für Corona-Maßnahmen weitgehend in die Hände der Arbeitgeber gelegt. Ende Mai lief die Corona-Arbeitsschutzverordnung mit den restlichen Vorgaben für Betriebe ganz aus. Nun soll sie reaktiviert werden. Begründung: Für Herbst und Winter sei zu

erwarten, dass die Infektionszahlen deutlich steigen. Daher müssten auch im Arbeitsleben Schutzmaßnahmen getroffen werden. Die Betriebe müssen zwar wieder Hygienekonzepte umsetzen, sind in der Gestaltung aber ziemlich frei. (dpa/utz)