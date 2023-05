Schlepper befreien Schiff aus Suezkanal: Verkehr normalisiert sich wieder

Wie kann man bitte in so einen kurzen Artikel so viele Fehler einbauen???

- "Zunächst hatte alles darauf hingedeutet, dass das Schiff auf Grund gelaufen sein könnte. Nun ist klar, dass es sich um eine Motorstörung gehandelt hat." Schließt sich das etwa aus? Warum kann nicht die Maschine ausgefallen und das Schiff daraufhin auf Grund gelaufen sein?

- "Nich unter Kommando" Ich vermute mal Sie haben das aus dem Englischen von "not unter command" übersetzt. Die korrekte Übersetzung lautet "Manövrierunfähig"

- Dubai liegt definitiv nicht in Saudi-Arabien.

Bitte einfach nicht über Seefahrtsthemen schreiben wenn Sie überhaupt keine Ahnung haben. Und das mit Dubai und Saudi-Arabien ist einfach nur komplett peinlich!