Wirtschaftsminister Aiwanger schwärmt vom Fahren im Wasserstoff-BMW - das kosten 100 Kilometer

Von: Patrick Freiwah

Hubert Aiwanger rührt die Werbetrommel für Wasserstoffantriebe. In einem Posting äußert sich der Wirtschaftsminister über seine Erfahrungen. Dabei gibt es einen Haken.

München - Während viele Menschen Elektromobilität als das Allheilmittel im Verkehr der Zukunft betrachten, steckt eine weitere Technologie in den Hinterköpfen vieler Visionäre: die des Wasserstoffs. Ein Verfechter dieser Antriebsgattung ist Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger. Der Parteichef der Freien Wähler und Vize von Landeschef Markus Söder erklärt öfter, dass er die Brennstoffzellentechnologie für zukunftsweisend halte, wenn das Ende der Verbrenner-Ära eingeläutet ist.

In wohl keinem anderen Bundesland wird in diese Energieform so stark investiert wie Bayern: Nach Angaben der Staatsregierung ist ab 2023 die Entstehung von 50 regionalen Elektrolyse-Anlagen geplant, außerdem wird der Bau von geförderten Wasserstoff-Tankstellen vorangetrieben. Laut Aiwanger sei Bayern „beim Aufbau einer Wasserstoff-Infrastruktur gut dabei“ - und das müsse auch so bleiben, ließ der 52-Jährige im Mai im bayerischen Wirtschaftsausschuss wissen. Das Element H2 biete „eine große Chance der Diversifizierung“, außerdem lasse sich die Abhängigkeit bei Öl und Gas von anderen Ländern reduzieren.

Aiwanger postet Fahrbericht mit Wasserstoffauto BMW iX5 - „Passt“

Auf seinem Profil in sozialen Netzwerken wie Twitter und LinkedIn polarisiert Aiwanger nun aufgrund seiner Erfahrung mit einem der rund 100 Wasserstoff-BMW, die der bayerische Hersteller auf Praxistauglichkeit testet. „Bin mit dem Wasserstoff-Auto bisher sehr zufrieden“, lässt der Niederbayer wissen und zieht das Resümee: „Passt“. Technische Details lässt der Politiker nicht außen vor - und gibt Anhaltspunkte bezüglich des Verbrauchs: „Tankzeit pro kg H2 unter einer Minute, Bezahlung direkt mit Karte an Zapfsäule. 1,3 kg/100 km. Trotz des noch relativ dünnen Tankstellennetzes ist bei Tankvolumen 6 kg = 500 km Reichweite die nötige Beweglichkeit gegeben“, erklärt der Politiker.

BMW X5 mit Wasserstoffantrieb im Werk Landshut: Welche Zukunft hat Brennstoffzellen-Technologie? © HARRY ZDERA/IMAGO

Dabei wird zunächst ersichtlich, dass die Reichweite des Wasserstoffautos von BMW wohl etwas optimistisch eingeschätzt ist, sie dürfte real eher bei 450 Kilometer liegen. Das Portal Efahrer.com nimmt die Angaben von Hubert Aiwanger zum Anlass, um einen Vergleich der Betriebskosten zum Elektroauto anzustellen. Als Basis dient der aktuelle Preis für ein Kilogramm Wasserstoff, von 13,85 Euro. Im Fall des iX5 Hydrogen bedeutet dies einen Treibstoffpreis von etwa 18 Euro über 100 km, erläutert das Portal. Ein Vergleich zu alternativen Antriebsformen verdeutlicht, dass Fahren per Wasserstoffauto kostenintensiver ist, als bei einem E-Auto.

Verbrauch eines Wasserstoffautos: Deutlich teurer als das BMW-Elektroauto

Der etwa gleich große BMW iX braucht für die gleiche Distanz laut ADAC-Test 20,4 kWh Strom. Berücksichtigt man derzeitige Ladekosten einer Kilowattstunde, ergibt sich ein Preis pro 100 km zwischen 9 und 12 Euro, je nach Anbieter und Ort. Efahrer.com rechnet mit einem Preis von 9,40 Euro. Das ist nur knapp die Hälfte von dem, was der BMW iX5 Hydro mit Aiwanger an Bord benötigte. Der Vergleich mit weiteren Antriebsarten der Modellreihe X5 zeigen, dass auch Verbrenner günstiger fahren, hier schrumpft jedoch der Unterschied. Deren Werte basieren auf Tankvolumen sowie aktuellen Spritpreisen:

Modell (Antriebsgattung) BMW iX5 Hydrogen (Wasserstoff) BMW iX (Elektro) BMW X5 xDrive40i⁠ (Benziner) BMW X5 xDrive40d⁠ (Diesel) Verbrauch (100 km) 1,3 kg (Aiwanger) 20,4 kWh (ADAC) 8,5 l (WLTP) 7,3 l (WLTP) Reichweite ca. 500 km ca. 610 km ca. 976 km ca. 1095 km Kosten (100 km) ca. 18 Euro ca. 9,40 Euro ca. 15,98 Euro ca. 12,05 Euro

Freilich ist der Verbrauch des Wasserstoffautos mit Brennstoffzellentechnologie nur ein Aspekt von mehreren, der ins Gewicht fällt. Im Netz erhält Aiwanger mächtig Gegenwind von Personen, die dem Wirtschaftsminister fehlende Weitsicht, wenig Realitätssinn, dafür aber Lobbyismus-Absichten entgegenhalten. Kritikpunkte sind zum Beispiel die hohen Kosten, fehlende Infrastruktur oder auch mangelnde Praktikabilität.

BMW und das Wasserstoffauto: Aiwanger-Post erhitzt die Gemüter

In manchen Reaktionen ist natürlich auch die Nähe zu Sponsor BMW ein Thema. Eine Debatte um die Zukunftsfähigkeit der Wasserstoffantriebe darf nicht fehlen, schließlich müsste mit massiven finanziellen Aufwendungen erst die bestehende Infrastruktur erschaffen werden. Und das ist etwas, das selbst bei Elektroautos längst noch nicht abgeschlossen ist. Eine Auswahl der Reaktionen:

„Dachte immer, die Reichweite ist zu wenig? Beim E-Auto sind 500 km wenig, bei ineffizientem Wasserstoff reicht diese nun, komisch.“

„Und das soll jetzt günstig sein und zukunftsträchtig? Hinzu kommen noch deutlich höhere Anschaffungspreise für die Fahrzeuge. Wie soll das im Vergleich zum BEV je zu einem Fahrzeug für die Masse werden?“

„Autofahren können Sie auch mit Elektro und zwar billiger, ökologischer.“

„Wenigstens ist der Sponsor bei dieser Nebentätigkeit deutlich genannt.“

„Sie als Beamter haben es da natürlich leicht, bekommen das Auto von den Bürgern gestellt, von einem Beamten aufgetankt. Sie brauchen nur mitzufahren, haben sonst nichts mit dem Drum und Dran zu tun. Für Otto Normalbürger sieht das schon anders aus.“

„Im Bereich der Nutzfahrzeug-Mobilität setzt sich Wasserstoff bereits durch. Im Pkw-Bereich wird es auch schneller gehen, als viele glauben“, gab Hubert Aiwanger erst Ende 2022 zu Protokoll. Ob sich dies bewahrheiten wird? (PF)