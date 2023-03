IAB-Chef erwartet Rückgang der Arbeitslosigkeit

Bernd Fitzenberger, Chef des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB), erwartet eine Rückgang der Arbeitslosigkeit in Deutschland in den nächsten Monaten.

Nürnberg in Deutschland - „Das IAB-Arbeitsmarktbarometer signalisiert, dass in den kommenden Monaten die Arbeitslosigkeit zurückgeht und die Beschäftigung weiter wächst“, sagte Fitzenberger den Zeitungen der Funke Mediengruppe vom Montag. Auch der Stellenabbau in einzelnen Betrieben ändere an dieser Aussicht nichts.

Fitzenberger sagte den Funke-Zeitungen, der Arbeitsmarkt zeige sich „weiterhin robust“, die wirtschaftlichen Aussichten hätten sich für den weiteren Jahresverlauf „aufgehellt“. Trotz der derzeitigen „konjunkturellen Schwächephase“ gebe es „insgesamt betrachtet keine breite Entlassungswelle“.



Zwar kämen aus einzelnen Betrieben und Bereichen „Meldungen, dass Beschäftigung abgebaut werden soll“, die damit verbundenen Probleme seien „für die Menschen vor Ort gravierend - vor allem, wenn es sich um Massenentlassungen handelt“. Dies werde sich aber „nicht unmittelbar in einer Erhöhung der Arbeitslosenquote insgesamt niederschlagen“. Aufgrund des hohen Bedarfs an Fachkräften würden Entlassene recht schnell wieder einen neuen Job finden. se

Ifo: Kurzarbeit im Februar weiter leicht angestiegen

Die Zahl der Menschen in Kurzarbeit ist im Februar weiter leicht gestiegen. Sie kletterte von 203.000 Kurzarbeitenden im Januar auf 220.000 im Februar, wie das Ifo-Institut in München am Montag mitteilte. Das war demnach die höchste Zahl seit Juni vergangenen Jahres. „Die Entwicklung der Kurzarbeit spiegelt die derzeitige milde Winter-Rezession wider“, erklärte Ifo-Arbeitsmarktforscher Sebastian Link. Bereits im Januar hatte die Kurzarbeit etwas zugenommen.



Der Anteil an den Beschäftigten kletterte nun im Februar den Angaben zufolge von 0,6 auf 0,7 Prozent. Die Kurzarbeitenden konzentrierten sich auf die Industrie: Dort waren es laut Ifo 161.000 im Februar, nach 155.000 im Januar, der Anteil betrug 2,3 Prozent.



In der Autobranche waren es im Februar 4,9 Prozent oder 46.000 Mitarbeitende, bei Textil-, Leder- und Papierherstellern 6,7 Prozent oder 24.000 Beschäftigte. 5,8 Prozent oder 16.000 Menschen waren laut Ifo in Metallerzeugung und -bearbeitung in Kurzarbeit. Auf dem Bau lag der nicht-saisonale Anteil bei 0,9 Prozent oder 16.000 Beschäftigten, im Handel bei 0,4 Prozent oder 17.000 Menschen.



Grundlage der Zahlen sind Schätzungen des Ifo auf Grundlage der Konjunkturumfragen des Instituts bei Unternehmen und Zahlen der Bundesagentur für Arbeit.



Vor einem Jahr, im Februar 2022, hatte die Zahl der Kurzarbeitenden bei 803.000 oder 2,4 Prozent der Beschäftigten gelegen. Beim Höchststand während der Coronakrise im April 2020 waren sechs Millionen Menschen oder 17,8 Prozent in Kurzarbeit. ilo/kbh