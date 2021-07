IATA: Airline-Verband kritisiert „Abzocke“ bei PCR-Tests - und drastischen Preisanstiegen bei Flügen

Corona-Pandemie

Trotz Urlaubssaison und der Impffortschritte in vielen Ländern, kommt das internationale Fluggeschäft nicht richtig in Gang. Der Airline-Verband IATA warnt vor teuren PCR-Tests - und drastischen Preisanstiegen.

Genf - Das Fliegen droht für Passagiere teurer zu werden - davor warnt der Dachverband der Fluggesellschaften (IATA).

Auf diese Tendenz deuteten saftige Preiserhöhungen von Flugsicherungsorganisationen und Flughäfen für ihre Dienste hin, berichtete Hemant Mistry, bei IATA zuständig für Infrastruktur, am Mittwoch in Genf. Der IATA-Chef Willie Walsh kritisierte zudem den Preis von PCR-Corona-Tests* zum Fliegen. „Das ist Abzocke“, sagte er im Hinblick etwa auf die Preise in Großbritannien. Zudem schreckten die unterschiedlichen Regeln und Vorschriften für Flugpassagiere aus potenzielle Fluggäste ab.

Flughäfen versuchten nach Angaben von Mistry, die Umsatzrückgänge durch die Corona-Pandemie durch enorme Zuschläge wettzumachen. Die Zeche zahlten Fluggesellschaften und Passagiere. Die zusätzlichen Kosten könnten an einigen Flughäfen mehrere Milliarden Dollar im Jahr ausmachen. Flugsicherheitsdienste hätten für 2022 Preiserhöhungen von durchschnittlich 40 Prozent vorgesehen. In Europa lägen die Preiserhöhungen sogar teils über 50 Prozent.

IATA: Reiseregeln lockern

Walsh rief Regierungen auf, die Reiseregeln zu lockern. Die Vorkehrungen zeigten, dass von internationalen Passagieren keine größere Gefahr ausgehe. Er führte eine Statistik aus Großbritannien an. Dort seien seit Februar bei ankommenden Passagieren 1,3 Millionen PCR-Tests durchgeführt worden, und lediglich 1,6 Prozent seien positiv gewesen. Es gebe großen Nachholbedarf, sagte Walsh. Das zeigten Erfahrungen dort, wo Reisebeschränkungen gelockert wurden. „Der Appetit ist stark, aber er wird durch staatliche Restriktionen unterdrückt.“

Obwohl manche Flughäfen zu Beginn der Sommerferien mit langen Schlangen vor den Schaltern Schlagzeilen gemacht haben, kommt das internationale Fluggeschäft nach wie vor nicht richtig vom Fleck. Zwar stiegen die Buchungen im Mai an, aber die Unsicherheit sei weiterhin erheblich, vor allem wegen der neuen Coronavirus-Variante* Delta, berichtete die neue Chefökonomin des Verbandes, Ezgi Gulbas. „Die Erholung läuft sehr schleppend“, sagte sie.

IATA: Bis zum Vor-Corona-Niveau ist es noch ein weiter Weg

Nach den neuesten Zahlen lagen die internationalen Passagierkilometer noch rund 85 Prozent unter dem Niveau 2019, vor der Corona-Krise. Im April waren es noch gut 87. Prozent. Die Zahlen für Juni lagen noch nicht vor. Bei inländischen Flügen war die Lage im Mai besser: „nur“ rund minus 24 Prozent. In Russland und China werde bereits mehr geflogen als vor der Krise, so der Verband. (dpa) *Merkur.de ist Teil von IPPEN.DIGITAL.