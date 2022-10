Ifo: Deutsche Unternehmen fühlen sich sicherer als in der Corona-Krise

Teilen

Produktion im mittelständischen Betrieb (Symbolfoto) © IMAGO/Sylvio Dittrich

Die aktuelle wirtschaftliche Krise macht den deutschen Unternehmen deutlich weniger Angst als die Corona-Krise.

München/Wiesbaden - Derzeit sagen rund 7,5 Prozent der Betriebe, dass sie sich in ihrer Existenz bedroht sehen, wie aus einer am Montag veröffentlichen Umfrage des Münchner Ifo-Instituts hervorgeht. Das sind sehr viel weniger als während der heißen Phase der Corona-Krise. Im Juni 2020 fühlten sich mit 21,8 Prozent fast dreimal so viele Unternehmen bedroht. «Angesichts der kräftigen konjunkturellen Abkühlung zeigen sich die Unternehmen sehr robust», sagte Ifo-Experte Klaus Wohlrabe.

Auch im zeitlichen Verlauf ist der aktuelle Wert vergleichsweise klein. Zwar liegt er etwas höher als bei der letzten Abfrage im April - damals fühlten sich 7,1 Prozent der Unternehmen bedroht. Doch noch im Januar lag der Wert mit 13,7 Prozent sehr viel höher - ebenso im Dezember und Juni 2021 mit je 14, im Februar 2021 mit 18,7 und im November 2020 mit 17,6 Prozent.

Derzeit besonders stark betroffen ist der Einzelhandel mit 11,6 Prozent Unternehmen mit Existenzangst. «Die aktuelle Inflationsdynamik macht den Einzelhändlern große Sorgen», sagte Wohlrabe. Auch hier sind die Werte aber weit niedriger als noch im Januar und bei den Abfragen davor. Das verarbeitende Gewerbe mit 7,0, der Dienstleistungssektor mit 7,7 und der Bau mit 7,2 Prozent liegen nahe am Durchschnitt. «Die gestiegenen Energiepreise haben vor allem in energieintensiven Branchen zu einer leicht erhöhten Existenzangst geführt», sagte Wohlrabe mit Blick auf das verarbeitende Gewerbe. «Die Auftragsbücher sind in der Industrie aber weiterhin gut gefüllt.»

Weniger Firmengründungen

In wirtschaftlich unsicheren Zeiten haben sich in diesem Jahr weniger Firmengründer in Deutschland an den Markt getraut. Von Januar bis einschließlich August 2022 zählte das Statistische Bundesamt gut 80 200 Gründungen von Betrieben, deren Rechtsform und Beschäftigtenzahl auf eine größere wirtschaftliche Bedeutung schließen lasse. Das waren 6,6 Prozent weniger als im stark von der Corona-Krise geprägten Vorjahreszeitraum, wie die Wiesbadener Behörde am Montag mitteilte. Auch im Vergleich zu den ersten acht Monaten des Vor-Pandemie-Jahres 2019 lag die Zahl um 5,0 Prozent niedriger. Etwa 58 000 Betriebe mit größerer wirtschaftlicher Bedeutung gaben in den ersten acht Monaten des laufenden Jahres ihr Gewerbe vollständig auf und damit 2,0 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

Im Gegensatz dazu erhöhte sich die Zahl neu gegründeter Kleinunternehmen von Januar bis einschließlich August des laufenden Jahres um 5,6 Prozent auf etwa 93 400. Allerdings unterschreitet diese Zahl das Vorkrisenniveau von 2019 deutlich um 17,5 Prozent. Die Gesamtzahl der Gewerbeanmeldungen ging von Januar bis einschließlich August 2022 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 5,3 Prozent auf etwa 455 600 zurück. Erfasst werden dabei neben Neugründungen von Betrieben auch Übernahmen etwa durch Kauf sowie Umwandlungen und Zuzüge aus anderen Meldebezirken. (dpa)