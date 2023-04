Ifo-Index steigt zum sechsten Mal in Folge - „Sorgen der Unternehmen lassen nach“

Von: Thomas Schmidtutz

Hamburger Hafen: In den deutschen Chefetagen hellt sich die Stimmung weiter auf. © Christian Charisius/dpa

Die Stimmung der deutschen Wirtschaft hat sich auch im April verbessert - den sechsten Monat in Folge.

München - Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hellt sich weiter auf. Der Geschäftsklima-Index des Münchner ifo Instituts ist im April gegenüber dem Vormonat um 0,3 Punkte auf 93,6 Punkte geklettert. Dies war der sechste Anstieg in Folge. Damit ist die Stimmung in den deutschen Chef-Etagen so gut, wie seit dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs im Februar 2022 nicht mehr. Ökonomen hatten im Vorfeld einen Anstieg des Indikators auf 94,0 erwartet.

Im März hatte der viel beachtete Index trotz der Sorge vor einer neuen Bankenkrise überraschend auf 93,3 Punkten zugelegt. „Die Sorgen der deutschen Unternehmen lassen nach, aber der Konjunktur fehlt es an Dynamik“, sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest. Die Führungskräfte bewerteten ihre aktuelle Lage zwar etwas skeptischer als zuletzt, ihre Geschäftsaussichten jedoch besser. Mehr in Kürze. (utz)