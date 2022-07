Ifo-Umfrage: Geschäftslage deutscher Autohersteller hat sich leicht verbessert

Fahrzeugproduktion (Symbolbild) © IMAGO/Teresa Kröger

Laut Umfrage des Ifo-Instituts im Juni ist die Geschäftslage der deutschen Autohersteller im Vergleich zum Vormonat etwas besser.

München in Deutschland - Die Unternehmen könnten weiterhin hohe Verkaufspreise durchsetzen, erklärte das Forschungsinstitut in München am Dienstag. Sie bewerteten laut Umfrage ihre Auftragslage im Vergleich zum Mai "deutlich besser", sie hofften zudem, ihre Produktion in den kommenden Monaten wieder auszuweiten. Auch wollten sie neues Personal einstellen.

Die vom Ifo gemessene Geschäftslage der Autohersteller stieg von 17,8 Punkten im Mai auf 23,6 Punkte im Juni. Ihre Erwartungen insgesamt dagegen fielen stark von 41,3 Punkten im Mai auf nur noch 9,8 Punkte im Juni.



Das Ifo erklärte dies mit mehreren Faktoren: "Das EU-Parlament hat für das Verbrenner-Aus in Europa im Jahre 2035 gestimmt", Ford habe sich gegen den Produktionsstandort Saarlouis entschieden und werde Elektroautos im spanischen Valencia produzieren. Und es herrsche weiterhin ein großer Mangel an wichtigen Vorprodukten. "Das alles drückt die Erwartungen." ilo/bfi