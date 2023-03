IfW Kiel erwartet 2023 Konjunkturanstieg um 0,5 Prozent

Gebäude des Kieler Institutes für Weltwirtschaft © penofoto/IMAGO

Das Kiel Institut für Weltwirtschaft (IfW Kiel) hat seine Erwartungen im Bezug auf die deutsche Konjunktur in diesem Jahr in diesem Jahr nach oben korrigiert.

Kiel in Deutschland - Das Institut rechnet in diesem Jahr mit einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 0,5 Prozent, nachdem es Mitte Dezember noch von 0,3 Prozent ausgegangen war. Für das kommende Jahr erwarten die Forscher ein Plus von 1,4 Prozent.

Die konjunkturellen Aussichten hätten sich zuletzt „etwas aufgehellt“ und die deutsche Wirtschaft „müht sich aus der Energiekrise“, hieß es. Gleichwohl bleibe die Aufwärtsdynamik „verhalten“. „Die zuletzt deutlich rückläufigen Gaspreise stimulieren die Konjunktur hierzulande zunächst nur wenig“, erklärte IfW-Konjunkturchef Stefan Kooths. Sie entlasteten vor allem den Staatshaushalt, der nun mit weniger Subventionen im Rahmen der Energiepreisbremsen einspringen müsse.



Der Preisauftrieb werde zudem weiterhin hoch bleiben. So rechnet das IfW Kiel in diesem Jahr mit einer Inflation von 5,4 Prozent, im kommenden Jahr könnte sie dann zwei Prozent betragen. Wichtig sei daher ein „entschlossenes Gegensteuern der Geldpolitik“, forderte Kooths.



Das Münchner Ifo-Institut blieb bei seiner leicht pessimistischeren Sicht und erwartet für dieses Jahr eine weitgehende Stagnation der deutschen Wirtschaft (minus 0,1 Prozent). Das Institut geht davon aus, dass die Wirtschaft in den verbrauchernahen Branchen angesichts der hohen Inflation „leidet und schrumpft“, die Industriekonjunktur jedoch das Wachstum stützen werde. Für 2024 geht das Institut von einem Wachstum von 1,7 Prozent aus. hcy/mt