Neuer IHK-Präsident Josef Lutz: „Betriebe brauchen Luft zum Atmen“

Der neue Präsident der IHK für München und Oberbayern, Klaus Josef Lutz, hält nichts von einer Homeoffice-Pflicht. Das machte Lutz im Interview mit dem Münchner Merkur deutlich.

München – Mit rund 400.000 Mitgliedsunternehmen ist die Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern die größte in Deutschland. Entsprechend viel Gewicht hat sie als Interessenvertretung der heimischen Wirtschaft. Diese Interessen will künftig BayWa-Chef Klaus Josef Lutz vertreten. Der gebürtige Münchner ist jetzt zum neuen – ehrenamtlichen – Präsidenten der Kammer gewählt worden. Wir sprachen mit ihm über seine Ziele und die Rolle von Staat und Unternehmen.

Sie treten Ihr Amt an am Ende des harten Lockdowns. Was sind die wichtigsten Schritte, die jetzt für die bayerische Wirtschaft anstehen?

Wir müssen uns zuallererst Mut zusprechen, dass wir die Energie und die Entschlossenheit finden für den anstehenden Transformationsprozess. Da war die Corona -Pandemie eine Art Katalysator, der Entwicklungen beschleunigt. Stichwort: Digitalisierung. Aber auf die Wirtschaft kommen noch andere Umbrüche zu. Zentrales Thema ist der Umbau der Wirtschaft in Richtung Nachhaltigkeit.

Was bedeutet das konkret?

Die neuen Finanzregulierungen der EU unter der Überschrift „Sustainable Finance“ werden die Finanzierung von Geschäftsmodellen, auch von ganz traditionellen, völlig verändern. Das ist vielen noch nicht richtig klar. Die EU will die Finanzwirtschaft als Hebel des wirtschaftlichen Umbaus nutzen und Finanzströme gezielt in nachhaltige Projekte und Unternehmen lenken. Die Banken richten sich bereits auf die neuen Spielregeln ein und werden entsprechende Bedingungen in Hinblick auf Nachhaltigkeit stellen. Da reden wir nicht von irgendwann, sondern das geht jetzt los. Das sehe ich als eine Kernaufgabe der IHK, dafür zu sorgen, dass es einen vernünftigen Übergang gibt. Und dafür, dass die Betriebe wissen, was genau da auf sie zukommt.

Vielen Unternehmen geht es erst einmal um Deregulierung. Etwa beim Homeoffice. Wie geht es da weiter?

Wir begrüßen den Wegfall der Homeoffice-Pflicht. Die Unternehmen in Bayern haben bewiesen, dass sie sehr verantwortungsvoll mit der Krise umgegangen sind. Eine gesetzliche Regelung, wie das jetzt einige fordern, halte ich deshalb nicht für nötig. Das machen die Betriebe in Eigenregie, falls es das Pandemiegeschehen erfordert. Dennoch glaube ich, dass es in Zukunft mehr Hybridarbeitsplätze geben wird. Das setzt aber voraus, dass wir mit der Digitalisierung noch schneller vorankommen. Da geht es um eine Verbesserung der Netzstabilität, aber auch um die Aus- und Weiterbildung der Belegschaft. Auch da hat die IHK eine wichtige Aufgabe.

In der Krise hingen viele Unternehmen, die nicht arbeiten durften, am Tropf des Staates. Der wiederum hat Betrieben viel vorgeschrieben und verboten. Wie kommt man aus dieser Rollenaufteilung wieder heraus?

Wir müssen den Weg zurück finden. Soziale Marktwirtschaft bedeutet, der Staat setzt die Rahmenbedingungen. In der Krise hat der Staat massiv eingegriffen, hat den Unternehmen zum Teil vorgeschrieben, wie sie arbeiten sollen. Ich bin jetzt seit 31 Jahren Geschäftsführer, bzw. Vorstand in sieben verschiedenen Branchen gewesen, aber so etwas habe ich bisher noch nie erlebt. Wir müssen zurück zu einer klaren Rollenverteilung. Und die kann nicht so aussehen, dass der Staat den Firmen ins operative Geschäft hineinredet. Innovationen entstehen nur, wenn man die Unternehmen auch machen lässt. In der Pandemie ist es zu einem Ungleichgewicht gekommen. Das kann man für eine gewisse Zeit aushalten – aber das kann kein Dauerzustand sein. Sonst haben wir Planwirtschaft.

Wie empfinden Sie die aktuelle Stimmung in der Wirtschaft? Spürt man etwas von Aufbruch?

Das Bild ist gemischt. Wir haben durchaus Branchen und Sektoren, die erstaunlich gut gelaufen sind. Auf der anderen Seite stehen viele Betriebe im Dienstleistungssektor, in Hotellerie, Gastronomie und Einzelhandel, bei denen es düster aussieht. Bei vielen stellen sich existenzielle Fragen. Eine Aufbruchstimmung im Sinne von „jetzt starten wir alle gemeinsam durch“ gibt es in Ansätzen. Es kann sich ja noch nicht jeder so entfalten, wie er will, es gibt immer noch Restriktionen aufgrund der Pandemie.

Was wird denn Ihr erster Termin sein als IHK-Präsident?

Im Herbst steht die Bundestagswahl an. Die IHK führt ab sofort Gespräche mit allen Parteien, die laut Umfragen über fünf Prozent liegen. Da bin ich natürlich dabei. Aber zunächst werde ich mich mit dem Hauptgeschäftsführer, Manfred Gößl, zusammensetzen und möchte auch bald das ganze IHK-Team kennenlernen.

Worauf kommt es Ihnen bei den politischen Gesprächen an?

Erstens: Dass wir konstruktiv miteinander umgehen. Weder Unternehmer- noch Politik-Bashing darf einen Platz haben. Zweitens liegt mir sehr daran, dass jemand, der unternehmerisch tätig ist, nicht unter einen Generalverdacht gestellt wird. Diejenigen, die für Arbeitsplätze und Steueraufkommen in diesem Land sorgen, sind die Unternehmen – und zwar vor allem die kleinen und mittelständischen Betriebe. Das wird leider immer wieder vergessen. Der Staat kann nur den Kuchen verteilen, den eine starke Privatwirtschaft produziert. Dafür brauchen die Unternehmerinnen und Unternehmer Luft zum Atmen. Das Bewusstsein, was das Unternehmertum für die Gesellschaft leistet, kommt mir in letzter Zeit ein bisschen zu kurz.

Was erwarten Sie von der Politik?

Politik und Wirtschaft müssen näher zusammenrücken. Wir haben einen knallharten Wettbewerb, nicht nur mit China, sondern auch mit anderen sehr dynamischen asiatischen Staaten und den USA. Auch Mittelständler müssen sich dem stellen. Wie wettbewerbsfähig die Unternehmen sind, hängt ganz entscheidend auch von Weichenstellungen der Politik ab.

Woher nehmen Sie eigentlich die Zeit für das IHK-Amt? Als BayWa-Vorstandschef haben Sie doch wahrscheinlich schon genug zu tun.

Ich habe mich aus einigen internen Aufsichtsräten zurückgezogen. Ich bin 63 Jahre alt. Da denkt man ja auch schon an die eigene Nachfolge. Mein Vertrag läuft noch bis 2025 und ich möchte Schritt für Schritt junge Leute, die wir in den letzten 13 Jahren aufgebaut haben, in die Verantwortung bringen. Ich habe mir auch Freiräume geschaffen, indem ich international nicht mehr so viel unterwegs sein werde.