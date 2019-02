Ikea bei München: Mann geht mit Hund einkaufen - das Personal schreitet sofort ein

Sein Hund ist acht Monate alt und weicht seinem Besitzer nicht von der Seite. Bei Ikea in Eching bei München hatten beide ein höchst spezielles Erlebnis.

Update vom 14. Februar 2019: Ein Hundebesitzer aus München wollte der Echinger Ikea-Filiale in der Nähe der bajuwarischen Landeshauptstadt einen Besuch abstatten. Mit dabei, wie auf fast allen seinen Wegen: Hund Emil, gerade einmal zarte acht Monate alt. Kein Wunder, dass der Hund seinem Herrchen kaum von der Seite weicht.

Doch in der besagten Filiale sorgte das für ein Problem und zumindest eine skurrile Situation. Denn der Hund darf nur unter einer Bedingung in das schwedische Möbelhaus: „Ich wurde direkt am Eingang von zwei Mitarbeitern angehalten und dazu aufgefordert ihn in einen Wagen zu setzen“, berichtet der Mann gegenüber derwesten.de. Und damit haben die Ikea-Angestellen sogar eine Ausnahme gemacht.

Auf Anfrage von derwesten.de teilte das Möbelhaus nämlich mit, dass Hunde bei Ikea generell nicht erlaubt sind: „Da es sehr viele Erwachsene und Kinder gibt, die Angst vor Hunde haben, können wir aus diesem und auch aus hygienischen Gründen keine Hunde in den Ikea Einrichtungshäusern erlauben, ausgenommen hiervon sind Assistenzhunde“, so eine Sprecherin von Ikea.

Wer seinen Hund dennoch mitnimmt, kann aber auf die in den Filialen eigens hergerichteten Hundeplätze zurückgreifen. Dort können Hundebesitzer ihre treuen Begleiter anleinen - mit Wasser wird er dort ebenso versorgt.

Meldung vom 13. Februar: Ikea denkt über Neuerung nach

Delft - Der Möbelhändler Ikea prüft den Verkauf von Produkten bei anderen Onlinehändlern wie Amazon oder Alibaba. Das sagte der Chef der niederländischen Holdinggesellschaft Inter Ikea, Torbjörn Lööf, der Zeitung „Financial Times“ (Mittwoch). Nachdem die Planungen länger als erwartet gedauert hätten, stehe der erste Testverkauf nun bevor.

Ikea-Chef: „Man bestimmt gerne sein eigenes Schicksal

Zudem könne man sich den Aufbau einer branchenweiten Online-Plattform gut vorstellen. Ikea befinde sich aber noch nicht in Gesprächen mit Rivalen, betonte Lööf. „Man bestimmt gerne sein eigenes Schicksal, wenn man also die Größe und die Möglichkeit hat, dann passt das“, sagte Lööf. Dabei hob er den Online-Modehändler Zalando als positives Beispiel für eine solche Plattform hervor.

Ikea mitten in Konzernumbau

Ikea steckt mitten in einem umfassenden Konzernumbau. Das Unternehmen testet Leasing-Konzepte für Möbel, außerdem sind kleinere Filialen in Innenstädten geplant. Zudem arbeitet Ikea an seiner Online-Strategie. Neben anderen Absatzmöglichkeiten will der Möbelhändler auch die eigene Webseite verbessern.

