Ikea erinnert seine Kunden an Produktrückruf von April: Benutzen Sie nicht Eldslåga

Ikea rät seinen Kunden dringend davon ab, ein Produkt aus seinem Sortiment zu benutzen. Stattdessen sollen sich Käufer beim Kundenservice melden. Offenbar war es jetzt nötig, die Kunden an den Produktrückruf von April zu erinnern.

Der Möbelriese Ikea rief im April 2018 wegen einer Überschreitung der EU-Grenzwerte für den Ausstoß von Kohlenmonoxid (CO) vorsorglich Gaskochfelder zurück. Betroffen seien Kochfelder des Typs "Eldslaga", die vor dem 1. Januar 2018 gekauft wurden, teilte Ikea mit. Durch „menschliches Versagen“ bei einem Lieferanten sei ein falsches Gasventil installiert worden. Um das Problem zu lösen, ist demnach eine kostenfreie Reparatur durch den Kundendienst notwendig. Offenbar haben sich bis August 2018 nur wenige Kunden gemeldet. Daher hat Ikea am 7. August in einem Newsletter an alle Ikea-Family-Mitglieder noch einmal eine Erinnerung verschickt.

Von Benutzung eines Brenners wird dringend abgeraten

Das falsche Gasventil führe zu CO-Emissionswerten, die über den EU-Anforderungen liegen, erklärte Ikea. Dem Rückruf ging demnach eine Untersuchung durch die belgischen Marktaufsichtsbehörden voraus. Die Untersuchungen zeigten, dass keine erhöhte Brand- oder Explosionsgefahr bestehe, betonte das Unternehmen. Ikea seien "keinerlei Vorfälle gemeldet" worden.

Video: Noch mehr Ärger für IKEA: Europaweiter Rückruf wegen toter Maus

Lesen Sie auch: Jeden Tag auf Diebestour: Mit dieser dreisten Mache klaute eine Familie bei Ikea

Dennoch seien betroffene Kunden "dringend" gebeten, den Schnellbrenner des Gaskochfeldes in der oberen rechten Position nicht mehr zu nutzen, bis die Reparatur vorgenommen worden sei. Alle anderen Brenner seien sicher im Gebrauch.

Kunden sollen Reparatur vereinbaren

Betroffene Kunden sollen sich unter der Telefonnummer 069/29993602 (Montag bis Freitag 8 bis 20 Uhr) melden, um mit dem Kundenservice einen Reparaturtermin zu vereinbaren. "Ein Servicetechniker wird das Gerät bei den Kunden zu Hause reparieren", erklärte das Unternehmen. "Wir werden unser Möglichstes tun, um die Wartezeit so gering wie möglich zu halten." Ein Kaufnachweis sei nicht erforderlich.

Die betroffenen Produkte wurden in Deutschland, Schweden, Norwegen, Dänemark, Finnland, Island, in der Tschechischen Republik, in Kroatien, Litauen, Serbien, Russland, in der Slowakei, in Ungarn, Polen, Spanien, Großbritannien, Irland, Italien, Portugal, Österreich, Belgien und Frankreich verkauft.

Lesen Sie auch: Insider verrät, warum Ikea Billigessen verkauft.

So wirkt Kohlenmonoxid

Kohlenmonoxid ist ein geschmacks- und geruchloses Gas, das bei der unvollständigen Verbrennung von kohlenstoffhaltigen Stoffen wie Holz, Erdgas oder Benzin entsteht und im schlimmsten Fall zum Tod führen kann. Immer wieder kommt es zu Vergiftungen durch Kohlenmonoxid, unter anderem durch defekte Gasthermen, durch das Rauchen von Wasserpfeifen und das Grillen in geschlossenen Räumen.

AFP/sah/Glomex