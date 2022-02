IKEA: Gründung, Standorte, Öffnungszeiten – alle Infos zum Möbel-Riesen

IKEA in Köln © Federico Gambarini / dpa

IKEA begann als einfacher Versandhandel und ist heute ein rund um den Globus bekanntes Möbelhaus. Mit großem Einfallsreichtum und erschwinglichen Preisen sorgt der Konzern bis heute für Komfort und Behaglichkeit in Wohn- und Arbeitsräumen.

Älmhult – Das schwedische Möbelhaus IKEA begeistert Menschen auf der ganzen Welt mit seinem Ziel, schönes Wohnen zu erschwinglichen Preisen zu ermöglichen. Zusammen mit einer Fülle an innovativen Ideen, jeder Menge Service und einem gut durchdachten Nachhaltigkeitskonzept macht das Unternehmen den Einkauf online und in den Filialen zu einem einzigartigen Erlebnis für die ganze Familie.

IKEA – interessante Fakten zu Gründung und Konzept des Möbelhauses

IKEA besteht seit 1943. Damals hatte der 17-jährige Ingvar Kamprad im schwedischen Småland die Idee, einen kleinen Versandhandel mit Haushaltsgegenständen aufzuziehen. Als Firmennamen nutzte er IKEA nach den Initialen seines Namens sowie den Anfangsbuchstaben des elterlichen Bauernhofs Elmtaryd und des in der Nähe befindlichen Dorfes Agunnaryd.

Der Firmengründer kam schnell auf die Idee, Möbel mit funktionalen Eigenschaften zu moderaten Preisen zu verkaufen. Da es in der Region nur wenig Infrastruktur gab, brachte Kamprad 1951 seinen ersten IKEA-Katalog heraus.

1955 startete die Produktion eigener Möbelserien. Kamprad bot sie ab 1956 als platzsparenden Bausatz an, um die Versandkosten überschaubar zu halten. Da die Preise für seine Produkte so niedrig waren, reagierte die Kundschaft zurückhaltend. Daher beschloss Kamprad 1958, ein Möbelhaus zu eröffnen, damit die Leute seine Waren vor dem Kauf ausprobieren konnten.

Mit der Gründung dieses Einrichtungshauses begann eine einmalige Erfolgsgeschichte. Heute ist IKEA einer der weltweit führenden Einrichtungsmärkte. Allein in Deutschland verzeichnete das Unternehmen im Geschäftsjahr 2021

einen Gesamtumsatz von über 5,3 Milliarden Euro,

rund 53,2 Millionen Besucher in den Filialen,

um die 12 Millionen Mitglieder des Kundenclubs IKEA-Family.

IKEA Deutschland – diese Filialen unterhält das Möbelhaus

IKEA unterhält allein in Deutschland 54 Einrichtungshäuser in vielen großen Städten wie München, Stuttgart, Hamburg, Magdeburg oder Berlin.

Außerdem bietet IKEA in seinen Planning Studios ein umfangreiches Beratungsangebot zu Themen wie Küchen, Kleiderschränken und anderen Einrichtungsideen. Diese Geschäfte sind um einiges kleiner und haben anstatt der üblichen Verkaufsräume und Gastronomie lediglich ein Studio zur Ausstellung von ausgewählten Produkten. Diese Zweigstellen sollen vor allem Kunden in Großstädten erreichen, die kein Auto haben und die Waren nach der Beratung im Onlineshop bestellen möchten.

IKEA Planning Studios gibt es vorerst an folgenden Standorten:

Berlin-Reinickendorf

Berlin-Pankow

Potsdam

Dazu kommt ein zweites neues Shop-Konzept. IKEA testet hierbei in Wolfsburg (seit November 2021) und Ravensburg (Anfang 2022) kleine, in Einkaufszentren integrierte Filialen. Das Möbelhaus aus Schweden möchte mit diesen IKEA-Pop-Ups ein neues Beratungs- und Hilfsangebot schaffen. Auf rund 75 Quadratmetern beantworten Mitarbeiter sämtliche Fragen zu IKEA-Produkten, der Bestellung und Einrichtung. Zudem beraten und planen sie mit den Besuchern gemeinsam verschiedenste Einrichtungsprojekte.

Bewähren sich die Planning Studios und Pop-up-Filialen, will IKEA diese Angebote erweitern.

IKEA – das gehört zum Sortiment des Möbelhauses

In den Möbelhäusern von IKEA erhalten Besucher Möbel, Heimtextilien und Deko-Artikel für sämtliche Wohnbereiche. Um das Angebot übersichtlich zu gestalten, sind die Einrichtungsgegenstände nach Themen in einzelne Räume unterteilt. Ein markierter Rundweg führt die Gäste durch Wohnbereiche wie Wohn- und Schlafzimmer, Baby,- Kinder- und Jugendwelten, Küchen, Bäder sowie Arbeits- und Kellerräume und den Eingangsbereich.

Zum Sortiment des schwedischen Anbieters gehören außerdem Dinge wie:

Betten und Matratzen

Küchengeräte, Geschirr und Besteck

Putz- und Waschutensilien

Lampen und Leuchten

Teppiche

Pflanzen, Balkon- und Gartenaccessoires

Heimwerkerprodukte

Lebensmittel und Getränke

IKEA – Besonderheiten im Möbelhaus

IKEA möchte seinen Kunden das Einkaufen und Einrichten so bequem wie möglich gestalten. Daher erwarten die Besucher in den Filialen einige attraktive Extras:

Für kleine Gäste zwischen drei und zehn Jahren gibt es eine Kinderbetreuung mit Spielmöglichkeiten und Kinderkino. Während der Nachwuchs spielt, können die Erwachsenen in Ruhe shoppen. Auch innerhalb des Einrichtungshauses kümmert sich IKEA um die Jüngsten. An den Planungs- und Beratungsstationen stehen beispielsweise weitere Spielecken bereit.

Das hauseigene Restaurant hält leckere Gerichte für Groß und Klein bereit. Von der kleinen Stärkung bis zum kompletten Frühstück, Mittag- oder Abendessen findet hier jeder etwas Passendes. Das Angebot umfasst:

typisch schwedische Gerichte

lokale Spezialitäten

vegetarische Genüsse

Wer sich noch mehr mit Köstlichkeiten aus Schweden eindecken möchte, kommt im Schwedenshop auf seine Kosten.

Eine weitere Besonderheit bei IKEA sind die kleinen Notizzettel und Bleistifte, die überall im Möbelhaus bereitstehen. Auf diese Weise lassen sich Artikelnummern von interessanten Produkten ganz einfach notieren, um sie später in der Warenausgabe abzuholen. Außerdem ist hier Platz für Notizen und Anmerkungen.

IKEA Onlineshop – der Webauftritt des Möbelhauses

IKEA ist seit 1997 mit einer Webseite im Internet vertreten. Im Jahre 2000 startete der Onlineshop. Er stellt heute eine beliebte Alternative zum Einkauf in den Filialen dar. Im Geschäftsjahr 2021 hatte der Internetauftritt nach Angaben des Unternehmens mehr als 400 Millionen Besuche.

Der IKEA Onlineshop verfügt neben dem Sortiment der Möbelhäuser vor Ort über einige Extras. So finden Besucher hier alle aktuellen Neuheiten, Bestseller und reduzierte Produkte übersichtlich aufgelistet. Des Weiteren hält der Webshop eine Auswahl an Produkten bereit, die es nur online zu kaufen gibt.

Darüber hinaus können sich Interessierte bei dem Online-Auftritt schnell und unkompliziert über Aktionen und Angebote bei IKEA informieren. Diese unterteilt der Möbelhersteller in:

neue Niedrigpreise

Gemeinsam-billiger-Waren mit Preisnachlässen für Möbel-Kombinationen

den Möbel-Sale Letzte Chance mit Waren, die in Zukunft nicht mehr im Sortiment zu haben sind

Produkte unter 5 Euro

Und schließlich haben Besucher des Onlineshops die Möglichkeit, in den vielseitigen Einrichtungsratgebern zu stöbern und pfiffige Lösungen für sämtliche Wohnbereiche zu entdecken.Der Newsletter informiert dabei regelmäßig über die neuesten Sonderposten und Events in den Möbelhäusern und dem Webshop.

IKEA – diesen Kundenservice bietet das Möbelhaus

Ob Onlineshop oder Besuch im Einrichtungshaus, IKEA achtet mit seinem Service rund um den Einkauf dafür, dass der Erwerb der Möbel möglichst unkompliziert verläuft. Wichtige Kernpunkte der Serviceleistungen sind:

auf Wunsch die bequeme Lieferung nach Hause

Montage- und Installationsangebote

umfangreicher Planungsservice mit Termin

attraktive Null-Prozent-Finanzierung

viele verschiedene Bezahlarten von Barzahlung, Girocard und Kreditkarte bis hin zu PayPal und Klarna

365 Tage Rückgaberecht ab Kaufdatum

Des Weiteren punktet das Möbelhaus mit Extraleistungen wie:

Ankauf gebrauchter Möbelstücke und anschließender Wiederverkauf in der Fundgrube

praktischer Ersatzteil-Service zum Nachbestellen kaputter Einzelteile

Mitnahme und Entsorgung alter Möbel

Nähservice für maßgeschneiderte Vorhänge aus Meterware

IKEA Geschenk- und Guthabenkarten für einen noch einfacheren Einkauf

Beliebt ist auch die Mitgliedschaft im IKEA-Family Club. Kunden können sich kostenlos anmelden und bekommen eine Kundenkarte. Mit der Mitgliedschaft sind besondere Preisvorteile, Geschenke sowie Einladungen zu Workshops und Veranstaltungen verbunden.Sehr hilfreich ist auch die Absicherung der Produkte: Legen Clubmitglieder beim Bezahlen ihre Kundenkarte vor, ersetzt IKEA beim Aufbau oder Transport beschädigte Waren.

Möbelhaus IKEA: das sind die Öffnungszeiten

Die deutschen IKEA-Einrichtungshäuser haben in der Regel montags bis samstags von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Je nach Standort können diese Kernöffnungszeiten etwas variieren. So hat beispielsweise die Filiale in Oldenburg und einigen weiteren Orten freitags bis 21 Uhr auf.

Da IKEA seinen Kunden außerdem anbietet, online bestellte Waren in einem Möbelhaus ihrer Wahl selbst abzuholen, verfügen die Filialen über Click-&-Collect-Stationen. Ebenso wie die Einrichtungshäuser haben sie von 10 bis 20 Uhr auf.

Je nach Standort können wiederum leichte Abweichungen auftreten. Daher ist es ratsam, sich vor einem Besuch auf der Webseite des Möbelhauses über die genauen Öffnungszeiten der jeweiligen Filiale zu informieren.