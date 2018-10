Machen Sie bei Ikea niemals diesen Fehler - sonst landen Sie im Knast

Ich rechne sie vorerst zu den "Funktionalen Analphabeten. Und jemand anderen, dem nichts einfällt, wenn er in der Sache argumentieren muss. Hört sich fair an. Aber ich befürchte - die Quote der Menschen mit dieser Störung müssen wir kräftig nach oben revidieren.

Im anderen Teil geht es um die Regierung - die das Recht und Gesetz bricht (an dieser Stelle). Nicht nur das eigene - sondern auch die eruopäischen Abkommen. Nicht - dass das bei den europäischen Nachbarn besonders unbeliebt wäre in diesem Fall.

Also hier gebe ich ihnen in Teilen sogar Recht. Auch ich fände es besser, wenn der Personalausweis zumindest wie in Frankreich kostenlos wäre, schließlich will der Staat das ich den habe, nicht ich. Meine Frau ist Französin und die hat nie verstanden, warum man auf Ämtern in Deutschland überhaupt Gebühren bezahlen muss. Schließlich werden Beamte vom Staat, also von mir aus meinen steuern schon genau für diese Arbeit bezahlt, warum muss ich das dann nochmal bezahlen?