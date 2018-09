Wegen 17,4 Milliarden PET-Flaschen: Grüne fordern Einweg-Abgabe und Mehrwegquote

Auf dem deutschen Getränkemarkt steigt der Einweg-Anteil. Die Grünen fordern deshalb eine Einweg-Abgabe und eine Mehrwegquote.

Berlin - Angesichts des steigenden Einweg-Anteils auf dem deutschen Getränkemarkt fordern die Grünen eine Einweg-Abgabe und eine verbindliche Mehrwegquoten. Alleine im Jahr 2015 kamen 17,4 Milliarden Einweg-PET-Flaschen in Deutschland in die Läden, heißt es in der Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Grünen im Bundestag.

Einweg-Anteil auf deutschen Getränkemarkt stieg auf über 60 Prozent

Von 2004 bis 2016 sei der Einweg-Anteil bei den Getränkeverpackungen von 46,9 auf insgesamt 66,1 Prozent gestiegen. Die umweltpolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion, Bettina Hoffmann, forderte eine sanktionierbare Mehrwegquote von 80 Prozent bis 2025 und Abgaben auf umweltschädliche Einwegverpackungen.

Bereits vergangene Woche hatte das Umweltbundesamt bekanntgegeben, dass der Anteil der Mehrwegflaschen auf einen neuen Tiefstand gesunken sei. Die Behörde wies darauf hin, dass Discounter meist ausschließlich Getränke in Einwegverpackungen anböten und nicht über Rücknahmesysteme für Mehrwegflaschen verfügten. Das 2003 eingeführte Einwegpfand habe den Mehrweg-Anteil nur kurzfristig stabilisiert - außer beim Bier, da sei Mehrweg die Regel.

dpa

Lesen Sie auch: EU will mit gutem Vorbild vorangehen: Plastikflaschen-Verbot im Parlamentsgebäude

Rubriklistenbild: © dpa / Daniel Bockwoldt