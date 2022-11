Immer mehr Energieversorger kündigen saftige Preiserhöhungen ab Januar an

Gasflamme (Symbolbild) © Action Pictures/IMAGO

Immer mehr Versorger kündigen Strom- und Gaspreiserhöhungen ab Januar an.

München in Deutschland - Das Vergleichsportal Check24 zählte am Montag 417 Fälle von Strompreiserhöhungen in der Grundversorgung. Betroffen seien rund sechs Millionen Haushalte. Für sie werde der Strom im Schnitt um 62,4 Prozent im Vergleich zum 30. September teurer. Das entspreche Mehrkosten von 986 Euro bei einem Verbrauch von 5000 Kilowattstunden im Jahr.

Beim Gaspreis zählte Check24 insgesamt 262 Fälle von Erhöhungen in der Grundversorgung. Betroffen seien rund 2,7 Millionen Haushalte. Gas wird demnach im Schnitt 55,6 Prozent teurer. Das entspreche Mehrkosten von 1262 Euro bei einem jährlichen Verbrauch von 20.000 Kilowattstunden.



Der Gaspreis im Großhandel für kurzfristige Käufe (Spotmarkt) stieg 2022 im Vergleich zu 2021 deutlich, erklärte das Portal. Aktuell koste eine Megawattstunde Gas 110 Euro, im Jahresdurchschnitt 123 Euro. 2021 lagen die Preise bei durchschnittlich 47 Euro pro Megawattstunde.

Gaskraftwerke sind essenziell im deutschen Strommix, um schwankende erneuerbare Energien auszugleichen. Sie bestimmen so maßgeblich den Strombörsenpreis mit, erläuterte Check24. Laut dem Portal steigen im kommenden Jahr auch die Netznutzungsentgelte für Strom und für Gas.

Die steigenden Netznutzungsentgelte bei Gas seien auf die verringerten Gasimporte zurückzuführen, erläuterte Check24. „Es fließt weniger Gas durch das Netz und die entstehenden Kosten werden auf weniger Kilowattstunden verteilt.“ ilo/hcy