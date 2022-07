Immer mehr Minisolaranlagen auf Balkonen und in Gärten

Solaranlage (Symbolbild) © IMAGO / CHROMORANGE

Die Energiekrise und hohe Strompreise führen nach Informationen des "Spiegel" dazu, dass immer mehr Haushalte in Deutschland eine Minisolaranlage für Balkon oder Garten besitzen.

Bonn in Deutschland - Laut Bundesnetzagentur verdoppelte sich die Anzahl der angemeldeten so genannten Balkon-Solar-Geräte bis 600 Watt Leistung seit Juli vergangenen Jahres auf nun rund 23.500, wie der "Spiegel" berichtet. Im Jahreszeitraum davor seien es noch etwa 10.100 gewesen.

Die Anzahl der Kleinanlagen bis zu einem Kilowatt hat sich demnach sogar auf etwa 46.000 verdreifacht. Die Zahl der tatsächlich in Deutschland betriebenen Mini-Photovoltaik-Anlagen liege allerdings noch weit über diesen Zahlen - die Mehrheit der Nutzer melde ihre Geräte nicht an und betreibe sie schwarz, hieß es in dem Bericht weiter.

Der Markt wachse gerade dynamisch, sagte die Volkswirtin Barbara Praetorius von der Berliner Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) dem "Spiegel". Mit ihren Kollegen habe sie hochgerechnet, dass bis Ende 2021 in Deutschland zwischen 140.000 und 190.000 Komplettanlagen verkauft wurden. jp/ju