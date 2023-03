Immer noch Lieferengpässe bei Lebensmitteln

Teilen

Leere Regale im Supermarkt © Frank Sorge/IMAGO

Der Lebensmitteleinzelhandel ist noch von Lieferengpässen betroffen.

München in Deutschland - Lieferengpässe sind im Lebensmitteleinzelhandel noch immer enorm hoch. Wie das Münchner Ifo-Institut am Dienstag mitteilte, berichteten in der Februar-Umfrage 85,7 Prozent der befragten Unternehmen davon, nach 95,6 Prozent im Januar. Im Einzelhandel insgesamt lag der Wert der betroffenen Unternehmen bei 53,5 Prozent - auch das war ein leichter Rückgang verglichen mit dem Jahresanfang.

Ein wichtiger Grund für Lücken im Supermarktregal sind nach Einschätzung der Experten schwierige Verhandlungen zwischen Herstellern und Händlern um Preise und Konditionen bei Lebensmitteln. „Lebensmittelhersteller können Lieferstopps als Druckmittel in diesen Verhandlungen nutzen, während Händler ihrerseits von der Möglichkeit Gebrauch machen, Produkte bestimmter Hersteller zeitweilig aus dem Sortiment zu nehmen“, hieß es.



Die Standorte des Lebensmitteleinzelhandels werden dem Institut zufolge derzeit besser besucht, denn viele Verbraucherinnen und Verbraucher achten wegen der Inflation mehr auf Angebote. Nur 17,7 Prozent der Lebensmitteleinzelhändler meldeten für das vierte Quartal 2022 eine niedrige Kundenfrequenz - das ist der geringste Wert seit 2020. hcy/cne