Ukraine-News: Ist Selenskyj Milliardär? So groß ist das Vermögen des ukrainischen Präsidenten

Von: Patricia Huber

Angesichts des Ukraine-Kriegs nimmt die Propaganda-Schlacht im Netz Fahrt auf. Nun rückt auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenkyj und dessen Vermögen in den Blickpunkt.

Kiew - Ist der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj Milliardär? Diese Behauptung tauchte in den vergangene Tagen immer wieder im Netz auf - meist von pro-russischen Social-Media-Accounts verbreitet. Auch der Moderator Lee Stranahan, der für den staatlichen russischen Radiosender Sputnik arbeitet, fragte sich auf Twitter: „Warum ist Selenskyj ein Milliardär?“ Doch die Frage lässt sich laut dem Forbes-Magazin recht leicht beantworten.

Ukraine-News: So setzt sich Selenskyjs Vermögen zusammen

Demnach ist der Präsident keine 1,4 Milliarden Dollar schwer, wie einige behaupten. Es gebe seit Beginn des Ukraine-Krieges nur noch sieben Milliardäre im Land, doch Selenkyj soll keiner davon sein. Sein Vermögen beziffert Forbes Ukraine auf 20 Millionen US-Dollar. Forbes US spricht von weniger als 30 Millionen US-Dollar. Von der Milliarden-Schallmauer ist das weit entfernt.

Den größten Anteil seines Vermögens machen danach Anteile an der von ihm mitgegründeten ukrainischen Mediengruppe Studio Kvartal 95 aus. Der Medienkonzern produziert Comedy-Shows. Selenskyj war vor seinem Amt als Präsident als Schauspieler und Comedian tätig. Forbes Ukraine zufolge soll Selenskyj einen Anteil von 25 Prozent an der Firma haben, was etwa 11 Millionen US-Dollar entspricht.

Ukraine-News: Präsident Selenskyj besitzt mehrere Immobilien

Auch in Immobilien hat der ukrainische Präsident investiert. Die teuerste Wohnung befinde sich laut Recherchen des Magazins in einem der nobelsten Wohnhäuser der Ukraine im Zentrum von Kiew. Aber selbst diese Bleibe sei für westliche Verhältnisse noch recht bescheiden. Hinzu kommen zwei weitere Wohnungen und eine Gewerbeimmobilie. Insgesamt seien seine Immobilien vier Millionen US-Dollar wert.

Für Behauptungen, nach denen der Politiker und Comedian auch Eigentümer mehrerer Luxusjachten oder Privatjets sein soll, fehlt jeder Beleg. Auch auf ein großes Aktienvermögen deutet laut Forbes nichts hin. Das Magazin vermutet, dass sich auf dem gemeinsamen Bankkonto von Selenskyj und seiner Frau Olena Selenska etwa zwei Millionen Dollar befinden. Die restlichen Vermögenswerte, wie zwei Autos und ein wenig Schmuck, seien nicht mehr als eine Million Dollar wert. Von dem Milliardärsstatus ist der ukrainische Präsident damit also noch weit entfernt. Außerdem dürfte ihn die Status-Frage angesichts der russischen Invasion derzeit ohnehin kaum kümmern. (ph)