Rallye bei Mieten: In welchen Städten Wohnen besonders teuer wird – und wo es besonders günstig ist

Von: Amy Walker

Die Mietpreise steigen in deutschen Großstädten weiter. © Christoph Hardt/Imago

Die Kaufpreise für Immobilien in deutschen Großstädten bröckeln. Doch bei Mieten ist der Aufwärtstrend ungebrochen. Aber es gibt Ausnahmen. Ein Überblick.

Berlin – Bei den Immobilienpreisen gibt es aktuell eine Trendwende. Mit den Zinsentscheidungen des vergangenen Jahres hat sich die Nachfrage auf dem Käufermarkt entspannt, die Immobilienpreise sinken in Großstädten. Nicht überall gleich stark – dennoch ist der Trend eindeutig. Auf dem Mietmarkt hingegen ist dieser Trend nicht zu beobachten. Im Gegenteil: Im vergangenen Jahr sind die Mietpreise in den fünf größten deutschen Städten gestiegen. Lediglich im letzten Quartal des Jahres fiel der Anstieg weniger stark aus.

Das Immobilienportal Immoscout24 hat für Ippen.Media Daten zum Wohnungsmarkt für die fünf Großstädte Berlin, Hamburg, München, Köln und Frankfurt zur Verfügung gestellt. Wir wollten wissen: In welchen Kiezen in Deutschland sind im vergangenen Jahr (Ende 2021-Ende 2022) die Preise am stärksten gestiegen? Wo sind Preise noch erschwinglich? Und wo sollten Mieter auf der Suche jetzt gucken?

Methodische Hinweise Die Daten von Immoscout24 basieren auf über 8,5 Millionen Inserate aus den vergangenen fünf Jahren. Bei den Mietwohnungen wurde als Referenz eine Zweizimmerwohnung mit 70 Quadratmetern genommen. Das Datenset ist aufgeteilt in Bestandswohnungen und Neubauwohnungen. In der Kategorie Neubau befinden sich Objekte, die nicht älter als zwei Jahre alt sind. Die Preisentwicklung entsteht aus einer Kombination von realen Preisen und einem Indikator, der Angebot und Nachfrage miteinbezieht.

Berlin: Reinickendorf zieht am stärksten an

In Berlin sind die Mietpreise bei Bestandswohnungen um 8,2 Prozent, im Neubau um 10,7 Prozent gestiegen. Im Neubau liegt der Quadratmeterpreis Ende 2022 bei 15,95 Euro, im Bestand bei 11,45 Euro. Das sind die Zahlen im Durchschnitt, in einzelen Quartieren gibt es zum Teil erhebliche Unterschiede.

Das günstigste Viertel in Berlin ist Marzahn-Hellersdorf, dort waren auch die Preisanstiege am schwächsten. Bei den Bestandswohnungen waren ebenfalls die Kieze Lichtenberg, Spandau und Treptow-Köpenick noch relativ günstig. In all diesen Vierteln liegt der Quadratmeterpreis ungefähr bei 10 Euro. Im Neubau lagen die Quadratmeterpreise zwischen 13 und 14 Euro, außer in Treptow-Köpenick, wo der Quadratmeterpreis schon bei 16 Euro liegt.

Allerdings sind die Mieten in Spandau und Treptow-Köpenick im vergangenen Jahr deutlich gestiegen:

Bezirk Bestand Neubau Charlottenburg-Wilmersdorf + 7,1 Prozent + 13,2 Prozent Friedrichshain-Kreuzberg + 14,0 Prozent + 15,0 Prozent Lichtenberg + 3,9 Prozent + 9,9 Prozent Marzahn-Hellersdorf + 4,9 Prozent + 8,1 Prozent Mitte + 12,3 Prozent + 17,7 Prozent Neukölln + 7,5 Prozent + 11,3 Prozent Pankow + 6,6 Prozent + 14,8 Prozent Reinickendorf +10,0 Prozent + 19,4 Prozent Spandau + 10,6 Prozent +12,9 Prozent Steglitz-Zehlendorf + 9,7 Prozent + 12,5 Prozent Tempelhof-Schöneberg + 8,2 Prozent + 11,6 Prozent Treptow-Köpenick + 8,9 Prozent + 10,2 Prozent

Wer aktuell auf Wohnungssuche in Berlin ist, will aber sicher wissen, wo die Mietpreise demnächst sinken könnten. Auch darüber gibt es Daten, allerdings sind die Prognosen weniger verlässlich. Momentan sieht es aber danach aus, als ob Preisabschläge in den Bezirken Reinickendorf, Pankow und Marzahn-Hellersdorf zu beobachten sind.

Hamburg: Bergedorf und Harburg noch erschwinglich

In Hamburg sind die Mietpreise im Bestand um 11,9 Prozent gestiegen, im Neubau um 8,5 Prozent. Der Quadratmeterpreis liegt aktuell bei 12,86 Euro im Bestand und bei 14,98 Euro im Neubau. Auf die Kieze runtergebrochen gibt es geringere Unterschiede als in Berlin.

Die zwei günstigsten Viertel im Hamburg sind Bergedorf und Harburg. In Bergedorf kostet der Quadratmeter 11,59 Euro (Bestand) oder 14,35 Euro (Neubau). In Harburg liegt der Preis bei 11,70 (Bestand) bzw. 14,30 Euro (Neubau). In Bergedorf steigen die Mietpreise auch mäßiger an, als im Rest der Stadt. In Harburg sind die Preise vor allem im Bestand aber deutlich angestiegen. Im Trend sieht man für die gesamte Stadt aktuell nur, dass die Preise im letzten Viertel 2022 stagnierten, also weder gestiegen noch gesunken sind.

Bezirk Bestand Neubau Altona + 10,2 Prozent + 13,3 Prozent Bergedorf + 8,7 Prozent + 11,9 Prozent Eimsbüttel +13,1 Prozent + 16,3 Prozent Hamburg-Mitte +11,1 Prozent + 13,4 Prozent Hamburg-Nord +12,5 Prozent + 15,4 Prozent Harburg + 14,1 Prozent + 9,9 Prozent Wandsbek + 13,8 Prozent + 14,6 Prozent

München: Höchste Mieten in Deutschland

In München sind die Mietpreise durchschnittlich im Bestand um 9,2 Prozent, im Neubau um 12,8 Prozent gestiegen. Der Quadratmeterpreis ist der mit Abstand höchste in Deutschland: Im Bestand zahlen Mieter etwa 17,77 Euro, im Neubau sogar 21,37 Euro. Die Preisanstiege sind bei Münchener Neubauten auf die Bezirke runtergebrochen enorm: In vielen Viertel war ein Anstieg von mehr als 20 Prozent zu verzeichnen.

Dennoch gibt es auch in München vergleichsweise günstige Mietangebote. In den Vierteln Aubing-Lochhausen-Langwied und Feldmoching-Hasenbergl liegt der Bestandspreis unter 16 Euro pro Quadratmeter. Für Neubauwohnungen sind die günstigsten Viertel Milbertshofen-Am-Hart und ebenfalls Aubing-Lochhausen-Langwied. Dort liegt der Quadratmeterpreis bei unter 18 Euro.

Bezirk Bestand Neubau Allach-Untermenzing + 8,2 Prozent + 16,1 Prozent Altstadt-Lehel + 8,2 Prozent + 22,6 Prozent Milbertshofen-Am-Hart + 8,0 Prozent + 14,2 Prozent Au-Haidhausen + 9,4 Prozent + 23,3 Prozent Aubing-Lochhausen-Langwied + 8,4 Prozent + 20,6 Prozent Berg am Laim + 17,9 Prozent +20,8 Prozent Bogenhausen + 12,4 Prozent + 17,6 Prozent Feldmoching-Hasenbergl +7,6 Prozent + 11,6 Prozent Thalkirchen-Obersendling + 7,3 Prozent + 17,0 Prozent Schwabing-Freimann + 8,6 Prozent + 18,5 Prozent Hadern + 7,0 Prozent + 18,1 Prozent Untergiesing-Harlaching + 7,9 Prozent + 16,9 Prozent Laim + 7,6 Prozent + 21,5 Prozent Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt + 9,1 Prozent + 23,8 Prozent Maxvorstadt + 10,6 prozent + 22,5 Prozent Moosach + 11,5 Prozent + 19,0 Prozent Neuhausen-Nymphenburg + 9,4 Prozent + 20,0 Prozent Obergiesing-Fasangarten + 9,6 Prozent + 17,1 Prozent Pasing-Obermenzing + 7,6 Prozent + 20,3 Prozent Ramersdorf-Perlach + 10,6 Prozent + 17,7 Prozent Turdering-Riem + 12,4 Prozent + 20,1 Prozent Schwabing-West + 13,9 Prozent + 22,6 Prozent Schwanthalerhöhe + 12,1 Prozent + 24,1 Prozent Sendling + 8,4 Prozent + 19,0 Prozent Sendling-Westpark + 10,4 Prozent + 22,5 Prozent

Die Preise sinken moderat in Feldmoching-Hasenbergl und in Obergiesing-Fasangarten. Allerdings gilt das nur für Bestandsgebäude, die Mietpreise für Neubauten steigen überall weiter.

Köln: In Kalk sinken die Mietpreise

In Köln sind die Mietpreise im Durchschnitt um 5,9 Prozent (Bestand) beziehungsweise 9,5 Prozent (Neubau) gestiegen. Der Quadratmeterpreis liegt durchschnittlich bei 11,69 Euro im Bestand, für den Neubau zahlt man 13,72 Euro. Die Mietpreise für Bestandswohnungen sinken seit einem halben Jahr in allen Bezirken, am stärksten jedoch in Kalk, wo ein Rückgang von 4 Prozent festzustellen ist. Im Neubau zeigt der Trend aber weiter auf steigende Preise.

Am günstigsten wohnt es sich in Köln in Chorweiler, Mülheim oder Kalk. Dort zahlt man in einem Bestandsgebäude weniger als 11 Euro pro Quadratmeter, im Neubau liegen die Preise unter der Schwelle von 14 Euro. Die größten Preissprünge machten die Bezirke Ehrenfeld und Nippes bei den Neubauten.

Bezirk Bestand Neubau Chorweiler + 7,3 Prozent + 6,9 Prozent Ehrenfeld + 5,8 Prozent + 12,7 Prozent Innenstadt + 4,8 Prozent + 12,4 Prozent Kalk + 6,3 Prozent + 9,1 Prozent Lindenthal + 3,8 Prozent + 11,7 Prozent Mülheim + 7,1 Prozent + 8,9 Prozent Nippes + 6,0 Prozent + 13,0 Prozent Porz + 5,0 Prozent + 7,5 Prozent Rodenkirchen + 6,6 Prozent + 12,1 Prozent

Frankfurt: In einem Bezirk sind die Preise gesunken

In Frankfurt sind die Mietpreise vergleichsweise moderat gestiegen: bei den Bestandswohnungen um 5,9 Prozent, bei den Neubauten um 6,2 Prozent. Der Quadratmeterpreis liegt bei 13,16 Euro (Bestand) oder 15,66 Euro (Neubau). In Mitte-West sind die Mietpreise im vergangenen Jahr sogar um 0,1 Prozent gesunken. Und auch im Neubau war der Preisanstieg in diesem Viertel am geringsten.

Das günstigste Viertel für Mieter ist Bergen-Enkheim mit einem Quadratmeterpreis von 10,60 Euro (Bestand) oder 13,65 Euro (Neubau). Danach folgen die Bezirke Harheim, Ost und West. In diesen Bezirken zeichnen sich auch künftig kaum Preisanstiege ab. Das teuerste Viertel in Frankfurt ist für Mieter die Innenstadt.

Bezirk Bestand Neubau Bergen-Enkheim + 1,9 Prozent + 7,4 Prozent Bornheim/Ostend + 5,4 Prozent + 12,1 Prozent Harheim + 13,3 Prozent + 10,6 Prozent Innenstadt I, II und III + 8,3 / 6,7 / 7,4 Prozent + 11,6 / 10,0 / 9,0 Prozent Kalbach-Riedberg + 12,8 Prozent + 15,5 Prozent Mitte-Nord + 6,0 Prozent + 13,4 Prozent Mitte-West - 0,1 Prozent + 6,5 Prozent Nieder-Erlenbach + 9,7 Prozent + 14,2 Prozent Nieder-Eschbach + 11,2 Prozent + 16,8 Prozent Nord-Ost + 7,7 Prozent + 14,0 Prozent Nord-West + 6,1 Prozent + 12,9 Prozent Ost + 5,0 Prozent + 11,0 Prozent Süd + 6,7 Prozent + 12,1 Prozent West + 2,4 Prozent + 8,3 Prozent

Fazit: Kaum Entspannung auf dem Mietmarkt

All diese Daten zeigen, dass während auf dem Käufermarkt die Preise ins Rutschen kommen, auf dem Mietmarkt nur eine handvoll Viertel eine Entspannung verzeichnen. Es gibt sie aber, die gute Nachricht: In vielen Bezirken, die hier analysiert wurden, ist zumindest eine Stagnation bei den Preisen zu beobachten. Ob sich dieser Trend fortsetzt, kann noch keiner wissen. Überall stellt man aber fest, dass die Mietpreise im letzten Quartal 2022, wenn überhaupt, dann nur um einstellige Prozentpunkte anstiegen. Dies könnte darauf hindeuten, dass sich die Lage auch am Mietmarkt etwas entspannt.