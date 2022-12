Tipps der Zinsexpertin: So rechnet sich Ihre Immobilie

Von: Corinna Maier

Bis zum Jahresende rechnet man bei der Interhyp mit vier bis 4,5 Prozent Zinsen bei zehnjähriger Zinsbindung. Für eine Finanzierung machen wenige Prozentpunkte hinter dem Komma schnell einige hundert Euro Belastung aus. © Patrick Pleul

Inflation und Unsicherheit angesichts des Ukraine-Krieges haben auch am Immobilienmarkt deutliche Spuren hinterlassen. Wie geht es jetzt weiter? Ein Interview mit Bankerin Mirjam Mohr von der Interhyp AG.

München – Am bayerischen Immobilienmarkt geschieht derzeit Ungewöhnliches: Umsätze sacken ab, Projekte werden verschoben, Kaufpreise sinken. Die Inflation und die Unsicherheit angesichts des Ukraine-Krieges haben deutliche Spuren hinterlassen. Was bedeutet das für Kaufwillige? Bauherren? Kapitalanleger? Eigenheimbesitzer? Wie geht es weiter am Immobilienmarkt der Metropolregion München mit ihrem ausgedehnten Speckgürtel? Darüber sprachen wir mit einer ganzen Reihe von Experten. Heute: Die Bankerin.

Mirjam Mohr ist seit 2010 Mitglied des Vorstands der Interhyp AG. Sie verantwortet das Privatkundengeschäft des Kreditvermittlers Interhyp, der an über 100 Standorten in ganz Deutschland vertreten ist und seine Zentrale in München hat.

Die Zinsen steigen. Wie sehr spürt man das bereits bei Baufinanzierungen?



Es stimmt, die Bauzinsen in diesem Jahr sind so schnell und so stark gestiegen, wie das wohl kaum jemand erwartet hat. Schuld ist natürlich die hohe Inflation infolge des Ukraine-Krieges und die restriktivere Politik der Europäischen Zentralbank. Um es in Zahlen auszudrücken: Zu Beginn des Jahres lagen wir bei zehnjährigen Finanzierungen bei etwa einem Prozent, heute sind es vier Prozent.



Und wie stark sind die Finanzierungsprojekte nun zurückgegangen?



Im Baufinanzierungsmarkt hat es im Vergleich zu den ersten Monaten des Jahres schon einen spürbaren Rückgang gegeben.



Die gestiegenen Zinsen erhöhen die monatliche Belastung enorm. Haben Sie ein Rechenbeispiel?



Nehmen wir ein Finanzierungsvolumen von 400.000 Euro, 50.000 Euro Eigenkapital und eine anfängliche Tilgung von zwei Prozent. Bei einem Zinssatz von 3,5 Prozent liegt die monatliche Rate bei 1705 Euro. Bei 4 Prozent Zinsen, also nur einem halben Prozentpunkt mehr, sind es schon 1860 Euro.

Zum Teil werden schon Bauprojekte aufgegeben oder abgebrochen.



Ja, das stellen wir auch fest. Bauträger und potenzielle Käufer von Immobilien warten derzeit oft lieber ab. Es gibt aktuell einfach viel mehr Unwägbarkeiten als noch zu Jahresbeginn. Da überlegen die Leute reiflicher als früher und verschieben ihr Projekt gegebenenfalls noch mal ein bisschen in die Zukunft. Es gibt einfach eine große Unsicherheit – etwa wegen Konjunktursorgen und der Teuerung, die Menschen zum Abwarten bringt. Das ist bei Bauträgern nicht anders. Auch die sind vorsichtiger geworden.



Ist Abwarten eine gute Strategie? Vielleicht steigen die Zinsen ja noch viel weiter.



Schwer zu sagen. Einerseits hat die EZB klargemacht, dass sie ihren strikten geldpolitischen Kurs fortsetzen will. Andererseits trübt sich die konjunkturelle Lage ein, was gegen weiter stark steigende Zinsen spricht. Wir sehen momentan eher eine Seitwärtsbewegung.



Wie ist Ihre Prognose bis Jahresende?



Wir gehen davon aus, dass wir tendenziell gleichbleibende, aber stark schwankende Zinsen haben werden. Am Jahresende könnten wir bei 4 oder 4,5 Prozent liegen, also leicht über dem aktuellen Niveau.



Zinsexpertin: „Wichtig ist, sich frühzeitig gründlich zu informieren und beraten zu lassen“

Was sollten Bauwillige angesichts dieser Prognose jetzt tun?



Wichtig ist, dass sie die Konditionen von Banken genau vergleichen. Das lohnt sich jetzt, weil die Zinsen in so einem volatilen Umfeld doch stärker voneinander abweichen als normalerweise.



Was raten Sie denjenigen, die jetzt eine Baufinanzierung abschließen oder einen Kredit verlängern müssen? Möglichst langfristig abschließen?



Lassen Sie mich vorausschicken, dass immer noch günstige Finanzierungen möglich sind. Wichtig ist, sich frühzeitig gründlich zu informieren und beraten zu lassen. Wir empfehlen, auch ohne konkrete Immobilie in den Finanzierungsprozess einzusteigen. Je genauer ich weiß, was ich mir leisten kann, umso besser kann ich auf dem Immobilienmarkt nach geeigneten Objekten suchen. Der Markt wandelt sich gerade.



Inwiefern?



Die Immobilienangebote nehmen zu. Der Markt wird ausgeglichener. Und es ist wieder öfter möglich, über den Kaufpreis zu reden. Wer dann seine Unterlagen beieinander hat, kann schneller reagieren, wenn er seine Traumimmobilie gefunden hat. Aber zurück zur Frage: Wir raten, langfristig zu finanzieren.



Wie langfristig?



Zehn Jahre, 15 Jahre, vielleicht auch darüber hinaus. Auch wer eine Anschlussfinanzierung braucht, kann frühzeitig aktiv werden. Forwarddarlehen kann man bis zu fünf Jahre vor dem Termin abschließen. Bei neuen Finanzierungen empfehlen wir mindestens 20 Prozent Eigenkapital mitzubringen und die Kaufnebenkosten aus Eigenkapital zu bezahlen. Und wir raten, von Anfang an möglichst hoch zu tilgen.



Wie weit können die Immobilienpreise noch sinken?



Wir haben schon in den letzten beiden Quartalen aufgrund sinkender Nachfrage Preiskorrekturen gesehen. Unsere Prognose ist, dass wir in einem Großraum wie München Preisnachlässe von fünf bis 15 Prozent sehen könnten. In sehr ländlichen Gebieten kann es auch Richtung 20 Prozent gehen.



So manche Finanzierung war vielleicht knapp kalkuliert und könnte jetzt platzen. Erwarten Sie eine wachsende Zahl von Notverkäufen?

Die Kriterien der Banken sind in Deutschland sehr auf Sicherheit bedacht und konservativ. Konkret heißt das, im Schnitt haben wir eine Zinsbindung, sprich, Zinssicherheit, von 13 Jahren. Dann sprechen wir von einer prozentualen Beleihung der Immobilie von rund 80 Prozent – zurzeit sogar eher weniger – und einer anfänglichen Tilgung von zwei bis drei Prozent. Da ist nach dem Ende der Zinsbindung schon ordentlich was abbezahlt. Deshalb gehen wir auch nicht davon aus, dass es eine deutliche Zunahme von Zwangsversteigerungen geben wird.



Werden die Banken bei Kreditvergaben strenger?



Grundsätzlich passen die Kreditgeber ihre Vergabekriterien laufend den Marktentwicklungen an. Also Kriterien wie: Was setze ich als Haushaltskosten oder als Kfz-Pauschale an. Da gab es in den vergangenen Monaten bereits deutliche Erhöhungen von etwa zehn bis 15 Prozent im Schnitt.



Interview: Corinna Maier

