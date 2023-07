Knallharter Machtkampf um Prigoschin-Imperium in Russland? Jetzt schlägt Putin zurück

Nach dem angeblichen Putschversuch in Russland droht Jewgeni Prigoschin seine Vermögenswerte zu verlieren. Übernimmt Wladimir Putin dessen wirtschaftliches Geflecht?

Moskau/München - Die mutmaßliche Meuterei von Wagner-Söldnern nahe Moskau ist beendet, der Chef der Armee, Jewgeni Prigoschin dem Vernehmen nach untergetaucht. Während sich Belarus-Präsident Alexander Lukaschenko über den Aufenthaltsort und das Verhältnis zu Wladimir Putin äußert (siehe Video), droht dem schwerreichen Unternehmer in seiner russischen Heimat offenbar die Entmachtung, wenn nicht sogar die Enteignung.

Russischen Medien zufolge ist dessen Villa in St. Petersburg vom Staat durchsucht worden, darüber hinaus muss der 62-Jährige wohl um sein Firmennetzwerk bangen - und damit den wesentlichen Teil seiner Einnahmen. Denn angeblich hat der Kreml beschlossen, das wirtschaftliche Geflecht des emigrierten Rebellen unter seine Fittiche zu nehmen.

Jewgeni Prigoschin untergetaucht - Kreml übernimmt Auslandseinsätze

Dem Vernehmen nach könnte Wladimir Putin künftig dort die Strippen in der Hand haben, wo es bislang Prigoschin war. Dazu gehören auch lukrative Geschäfte im Ausland, die auf militärische Aktivitäten in Syrien oder auch der Zentralafrikanischen Republik basieren: Ein mit Prigoschin in Verbindung gebrachtes Ölunternehmen erhält laut Financial Times (Großbritannien) eine Beteiligung an den Einnahmen aus Öl- und Gasfeldern, aus welchen die Wagner-Truppen Kämpfer des Islamischen Staats vertrieben. Politico (USA) berichtet von “besonders üppigen Profiten” in Afrika:

Allein 2020 soll knapp eine Milliarde US-Dollar aus Bergbau-Beteiligungen eingenommen worden sein, eine Goldmine für die Söldner sogar 2,7 Mrd. Dollar abgeworfen haben. Ein Großteil davon sei dem Moskauer Kreml zugeflossen, was wiederum den Kriegsausgaben des Landes zugute kommt. Den Landesregierungen, die auf Wagner-Söldner zurückgreifen, wurde nach dem Zerwürfnis innerhalb Russlands offenbar versichert, dass die Operationen so wie bisher fortgesetzt werden, nur eben unter der Leitung des Kremls.

Historische Statue eines russischen Generals: Berichten zufolge sei im Land ein Putsch verhindert worden. © IMAGO/Valery Sharifulin

Machtverlust in Russland: Prigoschin droht Verlust des Firmengeflechts

Jewgeni Prigoschin wird Berichten zufolge auch in der Heimat an Macht einbüßen: Das Geschäftsmodell besteht neben den aus Zehntausenden bestehenden Kämpfertrupps („TschWK“) aus einer Mediengruppe („Patriot Media“) sowie einer Catering-Firma (“Konkord”), die neben Behörden auch das russische Militär mit Nahrung beliefere. Durch die drei Stützpfeiler konnte Jewgeni Prigoschin in den Jahren viel Geld anhäufen, dank üppig dotierter Regierungsaufträge. Wie die Investigativ-Gruppe Bellingcat schätzt, habe Prigoschin dank seines Wirtschafts-Imperiums zwischen 2011 bis 2019 umgerechnet etwa drei Milliarden US-Dollar verdient.

Wladimir Putin erklärte derweil, Prigoschin habe mit den Wagner-Söldnern im vergangenen Jahr vom Kreml knapp zwei Milliarden Dollar alleine für militärische Dienste kassiert. Doch die Strukturen in Russland werden sich ändern: Der Staatschef erklärte, die Finanzen des Prigoschin-Imperiums unter die Lupe zu nehmen, während dessen Medienkonzern schließen werde. Der angebliche Grund: Den Verkauf an kremlnahe Medienunternehmen lehnte der Militärführer ab. Ungeklärt ist dagegen, wie es mit dessen Restaurant- und Catering-Betrieb von Prigoschin weitergehe: Seitens Verteidigungsministerium sei die Zusammenarbeit beendet worden.

Russland und der Wirbel um Prigoschin: Putin um Stabilisierung bemüht

Die New York Times zitiert die russische Politikwissenschaftlerin Ekaterina Schulmann, wonach Putin nach dem Wirbel um Prigoschins Armee „sehr rational“ handele: „Er konzentriert sich auf sein persönliches und politisches Überleben und ist zu allem bereit, um das zu erreichen.“ Die Beobachterin führt aus, dass Putin momentan mehr „Zuckerbrot statt Peitsche“ anwenden würde, um die getreue Wählerschaft milde zu stimmen. Als Beispiel benennt sie eine kürzliche Zeremonie im Kreml zu Ehren der Sicherheitskräfte im Land, inklusive einer Gehaltserhöhung für Soldaten, Polizisten und andere Mitarbeiter. Oberstes Ziel der russischen Führung sei das Verhindern einer Destabilisierung.

Am Montag hatte der Anführer der Wagner-Söldnergruppe die Phase des Schweigens beendet und sich über den angeblichen Putschversuch geäußert. Demnach habe er in Moskau nicht die Machtergreifung geplant: „Wir sind dorthin gegangen, um unseren Protest zu demonstrieren, und nicht, um die Regierung im Land zu stürzen“, erklärte Prigoschin im Messenger Telegram. In der Erklärung wiederholte er seine Kritik an der militärischen Führung Russlands. Der Protest habe auf Ambitionen der Regierung abgezielt, Wagner-Söldner zur Unterzeichnung von Verträgen mit dem Verteidigungsministerium zu zwingen. (PF)