Import von Karnevalsartikeln höher als vor Corona

Teilen

Karneval (Symbolbild) © Shotshop/IMAGO

Nach Aufhebung aller Corona-Maßnahmen wollen viele endlich wieder Karneval feiern und brauchen Kostüme.

Wiesbaden in Deutschland - Im vergangenen Jahr wurden Karnevals- und Unterhaltungsartikel im Wert von knapp 115 Millionen Euro nach Deutschland importiert, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Dienstag mitteilte. Das waren 47,4 Prozent mehr als 2021 und 12,5 Prozent mehr als 2019 vor der Pandemie.

Drei Viertel aller Karnevalsartikel kamen demnach aus China. Deutschland exportierte aber auch Bedarf für das närrische Treiben: Der Wert betrug 2022 rund 50,3 Millionen Euro, das waren rund 17 Prozent mehr als 2021 und 1,7 Prozent mehr als 2019. Größter Abnehmer war Österreich - dorthin gingen 23 Prozent der aus Deutschland exportierten Karnevalsartikel. ilo/pe