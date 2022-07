Importpreise steigen langsamer an

Import (Symbolbild) © IMAGO/Chris Emil Janssen

Im Juni sind die Importpreise zwar weiter stark gestiegen, jedoch verlangsamte sich die Zunahme etwas.

Wiesbaden in Deutschland - Die Kosten für Einfuhren legten im Schnitt um 29,9 Prozent im Vorjahresvergleich zu, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Freitag mitteilte. Im Mai und April hatte der Anstieg jeweils über 30 Prozent betragen. Maßgeblich war die Verteuerung von Energieeinfuhren.

Besonders bedeutsam war der Anstieg bei Erdgas - es war im Juni fast dreimal so teuer wie im Juni vor einem Jahr. Steinkohle verteuerte sich sogar noch stärker um 273,3 Prozent. Der Importpreis für Mineralölerzeugnisse stieg im Jahresvergleich um 109,7 Prozent, für Erdöl um 85,3 Prozent.



Der Preis der Energieeinfuhren insgesamt stieg im Juni um knapp 136 Prozent. Im Mai hatte der Anstieg im Jahresvergleich 144 Prozent betragen. Ohne Berücksichtigung der Energiepreise waren die Importpreise im Juni 15,4 Prozent höher als im Vorjahresmonat. pe/mt