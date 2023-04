In armen Ländern haben 90 Prozent der jungen Frauen keinen Zugang zum Internet

Unicef-Logo auf Laptop © sergiodv/IMAGO

Einem UN-Bericht zufolge haben 90 Prozent der jungen Frauen und Teenager-Mädchen in armen Ländern keinen Zugriff auf Internet.

New York in den USA - Heranwachsende Mädchen und junge Frauen würden „was digitale Fähigkeiten angeht ausgeschlossen“, heißt es in der am Mittwoch (Ortszeit) vom UN-Kinderhilfswerks Unicef in New York veröffentlichten Studie.

Der mangelnde Zugang sowie die Ungleichheit zwischen Mädchen und Jungen stelle ein ernsthaftes Risiko dar, dass Frauen in einer zunehmend digital verbundenen Welt wirtschaftlich abgehängt würden, warnte Unicef.



Dem Bericht zufolge sind etwa 78 Prozent der jungen Männer und männlichen Teenager in den ärmsten Ländern offline. In absoluten Zahlen haben etwa 65 Millionen heranwachsende Mädchen und junge Frauen zwischen 15 und 24 Jahren haben keinen Zugang zum Internet. Bei ihren männlichen Altersgenossen sind es knapp 57 Millionen. Für die Studie analysierte Unicef Daten aus 54 Ländern.



Unicef-Bildungsdirektor Robert Jenkins erklärte, bei der „Überwindung der digitalen Spaltung zwischen Mädchen und Jungen“ gehe es um mehr als nur den Zugang zu Internet und Technologie. „Es geht darum, Mädchen dabei zu unterstützen, Innovatorinnen, Gestalterinnen und Anführerinnen zu werden.“ Um die Geschlechterkluft auf dem Arbeitsmarkt zu bewältigen, „müssen wir jetzt anfangen, jungen Leuten, insbesondere Mädchen, bei der Aneignung digitaler Fähigkeiten zu helfen“, forderte Jenkins.



Ungleichheit beim Zugang zu Technologien gibt es laut dem Unicef-Bericht zum Teil sogar innerhalb desselben Haushalts. Bei einer Untersuchung von 41 Ländern kam heraus, dass „Haushalte eher Jungen Mobiltelefone zur Verfügung stellen als Mädchen“. Weibliche Jugendliche haben demnach eine zu 13 Prozent geringere Aussicht darauf, ein Mobiltelefon zu besitzen. Dies schränke „ihre Fähigkeit ein, an der digitalen Welt teilzuhaben“, kritisierte Unicef. ma/yb