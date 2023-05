In Deutschland „erstmals die Marke von 25.000 Stiftungen geknackt“

Konrad-Adenauer-Stiftung © Schöning/IMAGO

Die Zahl der Stiftungen beträgt jetzt insgesamt 25.254.

Berlin in Deutschland - Die Zahlen veröffentlichte der Bundesverband Deutscher Stiftungen am Mittwoch in Berlin. Mit dem Anstieg wurde „erstmals die Marke von 25.000 Stiftungen geknackt“, erklärte Generalsekretärin Kirsten Hommelhoff. Die Zahl der Stiftungen steigt seit Jahren kontinuierlich an.

Für den Stiftungssektor in Deutschland bedeuten die Neugründungen einen Zuwachs um zweieinhalb Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Ende 2022 kamen damit auf 100.000 Bundesbürger durchschnittlich 30,3 Stiftungen. Die meisten Neugründungen entfielen auf Hessen - mit 164 neuen Stiftungen. Auf den zweiten Platz kam Nordrhein-Westfalen mit 105 Stiftungen, gefolgt von Bayern mit 91.



Die meisten Stiftungen gab es 2022 in Nordrhein-Westfalen - dort waren 4885 verzeichnet. Bayern belegte mit 4418 Stiftungen den zweiten Platz, Baden-Württemberg mit 3665 Stiftungen den dritten. In Hamburg war hingegen die Stiftungsdichte am größten: Pro 100.000 Einwohner gab es dort 80 Stiftungen. Dahinter folgten Bremen mit 51 und Hessen mit 43 Stiftungen.

Bei der Verbreitung von Stiftungen ist ein großer Unterschied zwischen West- und Ostdeutschland erkennbar. 22.364 Stiftungen - also mehr als 88 Prozent - hatten ihren Sitz in den westlichen Bundesländern. Im Osten der Republik gab es lediglich 1833 Stiftungen. Hintergrund sind demnach unterschiedliche Bevölkerungszahlen, Wirtschaftskraft und Einkommen. Es gebe jedoch auch historische Gründe.



Etwa 80 Prozent der Stiftungen werden den Angaben zufolge zu Lebzeiten der Stifterin oder des Stifters errichtet. Bei lediglich 20 Prozent erfolgt die Gründung per Testament. Dabei sind rund 90 Prozent der Stiftungen steuerbegünstigt, was grundsätzlich auf alle gemeinnützigen Stiftungen zutrifft.



Die Hälfte der Stiftungen fällt auf den Bereich Soziales, beispielsweise als Träger sozialer Einrichtungen oder als Unterstützer benachteiligter Gruppen. Ein Drittel der Stiftungen ist im Feld Bildung und Erziehung tätig, knapp 30 Prozent engagieren sich im Bereich Kunst und Kultur. tbh/cfm