In ganz Deutschland: Diese Änderung bei Aldi wird die Kunden freuen

Um sich in der hart umkämpften Supermarkt-Landschaft behaupten zu können, peilt Aldi im ganzen Land eine Neuerung an. In manchen Regionen gilt diese bereits ab dem heutigen Montag.

München - Aldi ist bekannt dafür, immer wieder etwas zu verändern, andere Wege zu gehen, um neue Kunden zu gewinnen. Denn die Konkurrenz schläft nicht.

Jetzt kündigt der Discount-Riese an, sowohl für Aldi-Süd-, als auch Aldi-Nord-Filialen ausgewählte Frischfleisch-Produkte aus verbesserter Tierhaltung unter dem Label „Fair & Gut“ anbieten zu wollen. Aldi will so „ein Zeichen für mehr Tierwohl“ setzen.

Ab dem 15. Januar gibt es sechs Geflügelfrischfleischprodukte im Sortiment

Ab Montag, 15. Januar, wird die Ladenkette in einem ersten Schritt in verschiedenen Regionen in Südbayern sowie in Teilen von Hamburg und Berlin insgesamt sechs Geflügelfrischfleisch-Produkte verkaufen. Laut Pressemitteilung bietet Aldi dabei unter anderem Hähnchen-Brustfilet, Hähnchen-Geschnetzeltes oder Hähnchen-Oberkeule an.

„Zu den vorgegebenen Kriterien gehören: mehr Platz, Stroh im Stall, Zugang zu frischer Luft und Fütterung ohne Gentechnik“, gibt der Discounter an. Das neue Label soll sich laut eigenen Angaben innerhalb der geltenden Vorgaben des EU-Bio-Siegels bewegen.

Regelmäßige Kontrollen von externen Zertifizierungsstellen

Ziel sei, „unseren Kunden ein zusätzliches Angebot zwischen konventioneller und Bio-Ware im Frischfleisch-Sortiment zu einem fairen Preis anzubieten“, erklärt Philipp Skorning, stellvertretender Geschäftsführer für Qualitätswesen bei Aldi Süd.

Die Einhaltung der Vorgaben werde durch regelmäßige Kontrollen von externen unabhängigen Zertifizierungsstellen überprüft, verspricht das Unternehmen.

Ergänzend erklärte Aldi für die Region Bayern: Die Höfe der Lieferanten liegen in Südbayern und werden in den umliegenden Regionen München, Augsburg, Oberfranken, Oberpfalz bis nach Niederbayern verkauft. In insgesamt 290 Filialen werden die Produkte erhältlich sein.

