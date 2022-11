Industrie: Materialknappheit lässt nach

Teilen

Metallbranche (Symbolbild) © CHROMORANGE/IMAGO

In der Industrie ist die Materialknappheit laut einer Umfrage bei Firmen weiter zurückgegangen.

München in Deutschland - Gut 59 Prozent der befragten Firmen gaben im November an, unter Engpässen zu leiden - das ist der niedrigste Wert seit April 2021, wie das Münchener Ifo-Institut am Mittwoch mitteilte. Im Oktober waren es noch knapp 64 Prozent.

„Die Zahlen machen Hoffnung. Dennoch kann noch nicht von einer tiefgreifenden Entspannung gesprochen werden“, erklärte Ifo-Umfragenchef Klaus Wohlrabe. „Viele Aufträge können noch immer nicht abgearbeitet werden.“



Etwa in der wichtigen Automobilbranche verschärfte sich das Problem des Materialmangels laut Ifo weiter. Über 83 Prozent der Unternehmen klagten demnach über Schwierigkeiten, gegenüber knapp 75 Prozent im Vormonat. Im Maschinenbau sank der Anteil - jedoch nur leicht auf weiterhin knapp 79 Prozent. Über 70 Prozent lag der Anteil auch bei den Getränkeherstellern und in der Elektroindustrie.

Entspannt habe sich die Lage in der Metallbranche, erklärte das Ifo: Mit gut 16 Prozent liege der Anteil der Unternehmen dort so niedrig wie zu Beginn der Beschaffungskrise. pe/cha