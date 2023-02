Industrie: Materialmangel lässt weiter nach

Industrie (Symbolbild) © Rupert Oberhäuser/IMAGO

Einer Unternehmensbefragung des Ifo-Instituts zufolge ist der Materialmangel im Februar weiter zurückgegangen.

München in Deutschland - 45,4 Prozent der Firmen berichteten von entsprechenden Problemen, wie das Münchener Ifo-Institut am Montag mitteilte. Das ist der niedrigste Anteil seit April 2021, im Januar waren es noch 48,4 Prozent.

„Viele Unternehmen können die Produktion immer noch nicht wie gewünscht hochfahren“, schränkte Ifo-Experte Klaus Wohlrabe ein. „Aber es gibt im Moment zum Glück auch keine Anzeichen, dass sich die Materialengpässe wieder verschärfen könnten.“

In den verschiedenen Branchen klagen besonders Unternehmen im Maschinenbau, der Elektroindustrie sowie dem Automobilbereich über Engpässe bei Rohstoffen und Vorprodukten. In der Chemie hingegen hat sich die Lage merklich entspannt. Am wenigsten betroffen ist laut Ifo das Papiergewerbe. pe/bk