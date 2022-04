Industrie: Produktionssteigerung trotz Lieferengpässen

Teilen

Die deutsche Industrie konnte sich im Februar erholen (Symbolbild) © IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Trotz Lieferengpässen hat die deutsche Industrie ihre Produktion im Februar gesteigert.

Wiesbaden - Bereinigt um Preiserhöhungen (real) legte die Produktion gegenüber Januar um 0,2 Prozent zu, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte. Im Vergleich zum Februar 2021 ergab sich ein Plus von 3,2 Prozent. Gegenüber Februar 2020, dem Monat vor dem Beginn der Corona-Krise, lag die Produktion allerdings um 3,8 Prozent niedriger. Die Wiesbadener Behörde führte dies auf die anhaltende Knappheit an Vorprodukten zurück. Die Auftragsbücher vieler Unternehmen sind zwar gut gefüllt, weil aber manche Rohstoffe und wichtige Vorprodukte wie Halbleiter knapp sind, können die Bestellungen nicht im gewohnten Tempo abgearbeitet werden. Besonders stark legten im Februar die Energieerzeugung (4,9 Prozent) und die Produktion von Konsumgütern (4,4 Prozent) gegenüber dem Vormonat zu. Die Bauproduktion sank hingegen um 0,7 Prozent. (dpa)