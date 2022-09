Industrieproduktion im Juli deutlich zurückgegangen

Autoindustrie (Symbolbild) © IMAGO/Teresa Kröger

Die Industrieproduktion in Deutschland ist im Juli deutlich zurückgegangen.

Wiesbaden in Deutschland - Im Vergleich zum Vormonat verringerte sie sich um 1,0 Prozent, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Mittwoch mitteilte. Besonders der wichtige Sektor der Autoindustrie sackte um 4,6 Prozent ab. Energieintensiven Wirtschaftszweigen wie Chemie, Metall, Glas und Papier setzten die hohen Energiepreise spürbar zu.

Die Produktion im Baugewerbe und die Energieproduktion wuchsen hingegen um 1,4 Prozent und 2,8 Prozent. Die Produktion im gesamten produzierenden Gewerbe sank so im Vergleich zum Juni um 0,3 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahresmonat betrug das Minus 1,1 Prozent. Dem Statistikamt zufolge verhinderten die vergleichsweise wenigen Schulferien- und Urlaubstage hier einen noch stärkeren Rückgang.



"Die Industrie ist schwach ins dritte Quartal gestartet", erklärte das Bundeswirtschaftsministerium. "Die gedrosselten Gaslieferungen aus Russland und die hohe Unsicherheit durch den Krieg trüben die Aussichten für den Rest des Jahres weiter ein."

"Die Industrie tritt auf der Stelle. Die Produktion kommt nicht in Gang", beklagte auch der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages, Jupp Zenzer. "Lieferkettenstörungen, aber auch Fachkräfteengpässe hindern die Betriebe daran, ihre Aufträge zügig abzuarbeiten." Wegen der hohen Energiepreise komme es in energieintensiven Industrien teilweise zu Stilllegungen. pe/hcy