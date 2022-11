Infineon hebt Jahresziele wegen Rekordgewinnen an

Gewinn und Umsatz steigen auf Rekordwerte an. © IMAGO/imageBROKER/Logo Factory

Infineon setzt seine Ziele neu an – wegen dem gut abgelaufenen Geschäftsjahr sind sie jetzt deutlich höher.

Neubiberg - Unter dem Strich steigerte der Halbleiterkonzern seinen Gewinn um 86 Prozent auf 2,2 Milliarden Euro, wie er am Montagnachmittag mitteilte. Der Umsatz stieg um 29 Prozent auf 14,2 Milliarden. Beides sind Rekordwerte.

Zudem will Infineon in Dresden rund 5 Milliarden Euro investieren, um seine Fertigungskapazitäten weiter auszubauen. Voraussetzung für die Standortwahl ist allerdings eine «angemessene öffentliche Förderung». Die geplante Investitionssumme wäre dem Konzern zufolge die größte Einzelinvestition in der Geschichte des Unternehmens. In Dresden sollen bis zu 1000 neue Arbeitsplätze entstehen. Bis Herbst 2026 könnte das Werk den Plänen zufolge produktionsbereit sein.

Nach dem starken Zahlen hebt Infineon zudem seine mittelfristige Prognose. Das Unternehmen will pro Jahr künftig um 10 Prozent wachsen - statt wie bisher um 9 Prozent - und dabei auch deutlich mehr verdienen. Das Ziel für die sogenannte Segmentergebnismarge wurde von 19 auf 25 Prozent erhöht. (dpa)