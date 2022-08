Inflation: Experten rechnen mit Rate von 7,5 Prozent

Finanzexperten erwarten laut einer Umfrage in 2022 eine durchschnittliche Inflationsrate von 7,5 Prozent im Euroraum.

Mannheim - Im Mai 2022 lag die Prognose für das Gesamtjahr noch bei 6,3 Prozent, wie aus einer Sonderbefragung des Mannheimer Forschungsinstituts ZEW hervorgeht. Haupttreiber sind aus Sicht der im August Befragten die stark gestiegenen Energie- und Rohstoffpreise sowie die Löhne im Euroraum. «Zwar erwarten die Finanzmarktexpertinnen und Finanzmarktexperten weiterhin, dass sich die Inflation in den nächsten beiden Jahren verlangsamen wird», sagte ZEW-Forscher Frank Brückbauer. Allerdings entfernten sich die Prognosen seit mehreren Quartalen immer weiter von der EZB-Zielmarke von mittelfristig 2,0 Prozent. In den kommenden beiden Jahren erwarten die Befragten im Mittel Inflationsraten von 4,5 Prozent beziehungsweise 3,0 Prozent im Euroraum. Auch diese Vorhersagen fallen höher aus als bei der Befragung im Mai.

Für einen Teil der Expertinnen und Experten (43 Prozent) trägt auch die aus ihrer Sicht zu lockere Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) mit Sitz in Frankfurt am Main zu dem Inflationsanstieg bei. Die Notenbank hatte im Juli erstmals seit elf Jahren wieder die Leitzinsen im gemeinsamen Währungsraum der 19 Länder erhöht. Kritiker werfen den Währungshütern vor, zu spät zu reagieren. Die Teuerung im Euroraum zieht seit Monaten auf Rekordniveau an. Im Juli stiegen die Verbraucherpreise gegenüber dem Vorjahresmonat um 8,9 Prozent. Dies ist die höchste Rate seit Einführung des Euro als Buchgeld 1999. Im Rahmen seiner monatlichen Konjunkturumfrage befragte das ZEW im August 176 Finanzmarktexpertinnen und -experten auch speziell zur Einschätzung der Inflationsentwicklung. (dpa)