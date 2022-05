Inflation: Hohe Preise machen Lohnzuwachs zunichte – Weniger Geld für Arbeitnehmer

Von: Lisa Mayerhofer

Wegen der Inflation bleibt Arbeitnehmern in Deutschland weniger Geld in der Tasche. (Archivbild) © Wolfgang Maria Weber/imago

Die Löhne der Arbeitnehmer in Deutschland steigen – aber die Inflation zehrt die Zuwächse nicht nur auf, sondern sorgt dafür, dass die Verdienste preisbereinigt zurückgehen.

Wiesbaden – Wegen der Inflation bleibt Arbeitnehmern in Deutschland weniger Geld in der Tasche – trotz deutlich steigender Löhne. Der Anstieg der Verbraucherpreise zehrte Zuwächse auf dem Gehaltszettel im ersten Quartal mehr als auf, wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte.

Inflation: Reallöhne sinken wegen hoher Verbraucherpreise

So legten zwar die Löhne einschließlich Sonderzahlungen in den ersten drei Monaten um vier Prozent gemessen am Vorjahreszeitraum zu. Allerdings stiegen die Verbraucherpreise im selben Zeitraum um 5,8 Prozent. Unterm Strich gingen die Verdienste daher preisbereinigt (real) um 1,8 Prozent zurück, wie die Statistiker berichteten.

Nach vielen Jahren des Aufschwungs waren die Reallöhne bereits in der Corona-Krise gesunken. Im vergangenen Jahr fielen sie wegen steigender Verbraucherpreise um 0,1 Prozent. 2020 hatten die weit verbreitete Kurzarbeit in der Pandemie und gestrichene Jobs zudem zu einem Rückgang der Reallöhne um 1,1 Prozent geführt.

Inflation: Weitere Preissteigerungen erwartet

Dagegen sind die Lebenshaltungskosten zuletzt deutlich gestiegen, vor allem getrieben durch große Preissteigerungen bei Benzin, Elektrizität und Mieten. Doch das dürfte erst der Anfang sein: Nach Berechnungen der jüngsten Allianz Trade Studie stehen 2022 deutliche Preissprünge für Lebensmittel ins Haus. Die Forscher erwarten jährliche Mehrkosten bei Lebensmitteln von durchschnittlich 254 Euro pro Kopf. (lma/dpa)