Inflation zu Jahresbeginn bei 8,7 Prozent – erneut leichter Anstieg

Die Inflation bekommen viele Verbraucherinnen und Verbraucher auch beim Einkauf im Supermarkt zu spüren. © Sven Hoppe/dpa/Symbolbild

Die Inflationsrate in Deutschland ist im Januar im Vergleich zum Vormonat erneut angestiegen. Der Anstieg in der Teuerungsrate fiel jedoch deutlich gemäßigter aus.

München – Der Anstieg der Verbraucherpreise in Deutschland hat sich im Januar nur leicht beschleunigt. Die Rate der Inflation lag im vergangenen Monat im Vergleich zum Januar 2022 bei voraussichtlich 8,7 Prozent, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Donnerstag aufgrund vorläufiger Ergebnisse mitteilte. Im Dezember hatte die Teuerung bei 8,6 Prozent gelegen.

Inflationsrate steigt im Januar wieder – erneuter Anstieg der Verbraucherpreise

Im Vergleich zum Dezember werden die Verbraucherpreise damit voraussichtlich um 1,0 Prozent steigen, wie die Statistiker weiter mitteilten. Weitere Angaben etwa zu Preissteigerungen bei Energie oder Nahrungsmitteln machten sie vorerst nicht. Die endgültigen Ergebnisse will das Statistikamt am 22. Februar vorlegen.

Die Bekanntgabe der Inflationsrate war in der vergangenen Woche verschoben worden. Das Statistikamt erklärte am Donnerstag, der Verbraucherpreisindex sei zum Berichtsmonat Januar einer turnusmäßigen Revision unterzogen und auf das neue Basisjahr 2020 umgestellt worden. Revisionen in der Verbraucherpreisstatistik erforderten umfangreiche Anpassungen der IT-Prozesse zur Berechnung der Ergebnisse auf Länder- und Bundesebene. Im Zuge der Programmierarbeiten sei ein unerwartetes technisches Problem in der Datenaufbereitung aufgetreten. (afp)