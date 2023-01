Inflation: Mehrbelastung für ärmere Haushalte zum Jahresende leicht zurückgegangen

Geldbörse mit Geldscheinen (Symbolbild) © Lobeca/IMAGO

Die Mehrbelastung von ärmeren Haushalten durch die hohen Preise hat sich laut Hans-Böckler-Stiftung zufolge zum Jahresende leicht verringert.

Düsseldorf in Deutschland - Die Inflationsbelastung für einkommensschwache Familien betrug im Dezember noch 9,8 Prozent, wie das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der Stiftung am Donnerstag mitteilte. Die allgemeine Teuerungsrate lag in dem Monat bei 8,6 Prozent.

Das IMK berechnet die haushaltstypische Inflationsbelastung anhand von „repräsentativen Warenkörben“. Die derzeit größten Preistreiber, Energie und Lebensmittel, machen bei den Einkäufen von Haushalten mit niedrigen bis mittleren Einkommen einen größeren Anteil aus als bei wohlhabenden. Ärmere Haushalt werden in der Folge seit Monaten deutlich stärker belastet.



Am wenigsten leiden laut IMK Alleinlebende mit sehr hohen Einkommen unter den hohen Preisen. Die Inflation im Dezember betrug für sie 7,1 Prozent. Die Differenz zur am stärksten betroffenen Gruppe lag demnach bei 2,7 Prozentpunkten - im November hatte sie noch bei 3,5 Prozentpunkten gelegen.



„Am Rückgang der Spreizung hatte die staatliche Übernahme der Abschlagszahlung für Erdgas und Fernwärme einen erheblichen Anteil“, erklärte die Hans-Böckler-Stiftung. „Zudem wirkten sich sinkende Rohölpreise und eine etwas abgeschwächte Teuerung bei den Kosten für Lebensmitteln aus.“



Über das Jahr 2022 gesehen war die Inflationsbelastung für Familien mit geringem Einkommen laut IMK mit 8,8 Prozent am höchsten - ein knapper Prozentpunkt mehr als die allgemeine Inflation von 7,9 Prozent. Für einkommensstarke Alleinlebende lag die Inflation demnach bei 6,6 Prozent.



Die Entlastungsmaßnahmen der Bundesregierung verringerten die Inflation 2022 den Berechnungen zufolge durchschnittlich um 1,0 Prozentpunkte. Am stärksten fiel die Entlastung für einkommensschwache Singles aus (1,1 Prozentpunkte), am geringsten die Entlastung für einkommensstarke Alleinlebende (0,6 Prozentpunkte). pe/mhe