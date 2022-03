Inflation: Statistikamt verkündet Details am Freitag

Teilen

Die Inflation liegt im Februar über 5 Prozent (Symbolbild) © Patrick Pleul / dpa

Im Februar hat die Inflation in Deutschland wieder die Marke von fünf Prozent überschritten.

Wiesbaden - Im Februar hat die Inflation in Deutschland wieder die Marke von fünf Prozent überschritten. Nach einer ersten Schätzung des Statistischen Bundesamtes von Anfang März legten die Verbraucherpreise im Vergleich zum Vorjahresmonat um 5,1 Prozent zu. Verantwortlich dafür war vor allem der enorme Preisanstieg bei Energie. Details zur Entwicklung der Teuerungsrate im Februar gibt die Wiesbadener Behörde am Freitag (8.00 Uhr) bekannt. Im Januar hatte die Inflationsrate bei 4,9 Prozent gelegen.

Eine höhere Inflation schwächt die Kaufkraft von Verbrauchern, weil sie sich für einen Euro dann weniger kaufen können als zuvor. Auch an gering verzinsten Ersparnissen nagt eine höhere Teuerung. Als Reaktion auf die anhaltend hohe Inflation gab die Europäische Zentralbank (EZB) am Donnerstag bekannt, dass sie ihre milliardenschweren Anleihenkäufe früher als geplant zurückfährt. Wann die Zinsen im Euroraum nach jahrelangem Rekordtief wieder steigen werden, ließ Notenbank in Frankfurt aber offen. (dpa)