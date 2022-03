So heftig ist die Inflation im Supermarkt: Wie die Discounter jetzt an der Preisschraube drehen

Teilen

Viele Discounter drehen an der Preisschraube - an der Supermarktkasse summiert es sich. © Armin Weigel/dpa

Inflation: Das ist längst kein abstrakter Begriff mehr. Jeder von uns spürt sie an der Supermarkt-Kasse. Da sehen wir auf der Rechnung, dass das Bauchgefühl „Alles wird teurer“ tatsächlich stimmt.

München - Zuletzt hat Aldi an der Preisschraube gedreht. Bei Deutschlands bekanntestem Discounter sind die Waren gleich reihenweise teurer geworden. Die Experten der Preis-Transparenz-App smhaggle berichten, dass fast 500 Produkte betroffen sind. Dramatisch: Preiserhöhungen bei Aldi haben Signalwirkung, andere Handelsketten ziehen nach. Auch Eigenmarken sind betroffen – für Verbraucher gibt’s also keine günstigere Alternative.

Was das konkret bedeutet, zeigen wir auf dieser Seite: durchschnittliche Regalpreise beispielhafter Produkte, die smhaggle ermittelte (Stand: 24. März). Aktionspreise oder Preise in einzelnen Märkten können abweichen.

Salz (500g):

Kette Produkt Preis alt Preis neu Erhöhung Teurer seit ALDI Jodsalz mit Fluorid 0,19 € 0,29 € 52,6 % 16. März EDEKA G&G Jodsalz mit Fluorid 0,19 € 0,19 € - - Kaufland K-Classic Jodsalz mit Fluorid 0,19 € 0,19 € - - LiDL ChanteSel Jodsalz mit Fluorid 0,19 € 0,19 € - - Netto Carat Jodsalz mit Fluorid 0,19 € 0,19 € - - PENNY PENNY. Jodsalz mit Fluorid 0,19 € 0,29 € 52,6 % 17. März REWE ja! Jodsalz mit Fluorid 0,19 € 0,29 € 52,6 % 18. März

Wasser (6 x 1,5 Liter)

Kette Produkt Preis alt Preis neu Erhöhung Teuer seit ALDI Quellbrunn Mineralwasser Medium 1,14 € 1,50 € 31,6 % 18. März EDEKA G&G Mineralwasser Medium 1,14 € 1,50 € 31,6 % 19. März Kaufland K-Classic Mineralw. Medium 1,14 € 1,50 € 31,6 % 12. März LiDL Saskia Mineralw. Medium 1,14 € 1,50 € 31,6% 16. März Netto Naturalis Mineralw. Medium 1,14 € 1,14 € - - PENNY PENNY. Mineralw. Medium 1,14 € 1,50 € 31,6 % 17. März REWE ja! Mineralwasser Medium 1,14 € 1,50 € 31,6 % 19. März

Sonnenblumenöl

Kette Produkt Preis alt Preis neu Erhöhung Teurer seit ALDI Bellasan Sonnenblumenöl (1 l) 1,39 € 1,79 € 28,8 % 1. Februar EDEKA EDEKA Sonnenbl.-Öl (0,75 l) 1,49 € 1,99 € 33,6 % 16. März Kaufland K-Classic Sonnenbl.-Öl (1 l) 1,39 € 1,79 € 28,8 % 24. Januar LiDL Vita D'Or Sonnenbl.-Öl (1 l) 1,39 € 1,79 € 28,8 % 31. Januar Netto Vegola Sonnenblumenöl (1 l) 1,39 € 1,79 € 28,8 % 4. Februar REWE REWE Beste Wahl (0,75 l) 1,39 € 1,79 € 28,8 % 26. Januar

Salzbrezeln (250 Gramm)

Kette Produkt Preis alt Preis neu Erhöhung Teurer seit ALDI SUN SNACKS Salzbrezeln 0,49 € 0,59 € 20,4 % 16. März EDEKA Gut & Günstig Salzbrezeln 0,49 € 0,59 € 20,4 % 19. März Kaufland K-Classic Salzbrezeln 0,49 € 0,49 € - - LiDL Snack Day Salzbrezeln 0,49 € 0,59 € 20,4 % 19. März Netto CLARKY'S Salzbrezeln 0,49 € 0,49 € - - PENNY Bravo Salzbrezeln 0,49 € 0,59 € 20,4 % unbekannt REWE ja! Mini-Brezeln 0,49 € 0,59 € 20,4 % 21. März

Haferflocken (500 Gramm)

Kette Produkt Preis alt Preis neu Erhöhung Teurer seit ALDI Knusperone Zarte Haferflocken 0,49 €0,59 € 20,4 % 16. Februar 0,59 € 20,4 % 16. Februar EDEKA G&GHaferflocken extra zart 0,49 € 0,59 € 20,4 % 17. Februar Kaufland K-Classic zarte Haferflocken 0,49 € 0,59 € 20,4 % 18. Februar LiDL Crownfield Haferflocken zart 0,49 € 0,59 € 20,4 % 17. Februar Netto Kornmühle Haferflocken zart 0,49 € 0,59 € 20,4 % 25. Februar PENNY PENNY. Haferflocken zart 0,49 € 0,59 € 20,4 % 18. Februar REWE ja! Zarte Haferflocken 0,49 € 0,59 € 20,4 % 16. Februar

Sonnenblumenmargarine (500 Gramm)

Kette Produkt Preis alt Preis neu Erhöhung Teurer seit ALDI Bellasan Sonnenblumenmargarine 0,99 € 1,19 € 20,2 % 18. März EDEKA G&GMargarine 0,99 € 0,99 € - - Kaufland K-Classic Margarine 0,99 € 1,19 € 20,2 % 22. März LiDL Vita D'Or Margarine 0,99 € 1,19 € 20,2 % 18. März Netto Rela Sonnenblumenmargarine 0,99 € 0,99 € - - PENNY PENNY. Margarine 0,99 € 0,99 € - - REWE ja! Sonnenblumenmargarine 0,99 € 1,19 € 20,2 % 21. März

Knabberzeug (300 Gramm)

Kette Produkt Preis alt Preis neu Erhöhung Teurer seit ALDI SUN SNACKS Knabber Box 0,99 € 1,19 € 20,2 % 16. März EDEKA Gut & Günstig Snack Mix 0,99 € 0,99 € - - Kaufland K-Classic Knabber-Mix 0,99 € 0,99 € - - LiDL Crusti Croc Snackmix 0,99 € 0,99 € - - Netto CLARKY'S Knabber Mix 0,99 € 0,99 € - - PENNY Bravo Knabber Box 0,99 € 0,99 € - - REWE ja! Happy Knabber Box 0,99 € 1,19 € 20,2 % 21. März

Nudeln (500 Gramm)

Kette Produkt Preis alt Preis neu Erhöhung Teurer seit ALDI CUCINA Nobile Fusilli 0,69 € 0,79 € 14,5 % 20. März EDEKA Gut & Günstig Fusilli 0,69 € 0,69 € - - Kaufland K-Classic Fusilli 0,69 € 0,79 € 14,5 % 22. März LiDL COMBINO Fusilli 0,69 € 0,79 € 14,5 % 17. März Netto Mundo Italiano Fusilli 0,69 € 0,69 € - - PENNY PENNY. Fusilli 0,69 € 0,79 € 14,5 % 17. März REWE ja! Fusilli 0,69 € 0,79 € 14,5 % 17. März

Toastbrot (500 Gramm)

Kette Produkt Preis alt Preis neu Erhöhung Teurer seit ALDI GOLDÄHREN Buttertoastärz 0,79 € 0,89 € 12,7 % 18. März EDEKA Gut & Günstig Buttertoast 0,79 € 0,79 € - - Kaufland K-Classic Buttertoast 0,79 € 0,79 € - - LiDL Grafschafter Buttertoast 0,79 € 0,89 € 12,7 % 17. März Netto Kornmühle Buttertoast 0,79 € 0,79 € - - PENNY PENNY. Buttertoast 0,79 € 0,79 € - - REWE ja! Buttertoast 0,79 € 0,89 € 12,7 % 17. März

Fleischsalat (200 Gramm)

Kette Produkt Preis alt Preis neu Erhöhung Teurer seit ALDI WONNEMEYER Fleischsalat 0,79 € 0,89 € 12,7 % 8. Februar EDEKA Gut & Günstig Fleischsalat 0,89 € 0,99 € 11,2 % 23. Januar Kaufland K-Classic Fleischsalat 0,89 € 0,89 € - - LiDL chef select cremig 0,79 € 0,89 € 12,7 % 10. Februar PENNY Mühlenhof Del. Fleischsalat 0,89 € 0,89 € - - REWE REWE Beste Wahl Fleischsalat 0,89 € 0,89 € - -

Hackfleisch gemischt

Kette Produkt Preis alt Preis neu Erhöhung Teurer seit ALDI EINE METZGEREI Hackfleisch 2,99 € 3,29 € 10,0 % 1. März EDEKA G&GHackfleisch gemischt 2,99 € 2,99 € - - Kaufland K-Purland Hackfl. gemischt 2,99 € 3,29 € 10,0 % 14. März LiDL Landjunker Hackfl. gemischt 2,99 € 3,29 € 10,0 % 1. März Netto Hofmaier Hackfl. gemischt 2,99 € 2,99 € - - PENNY Mühlenhof Hackfl. gemischt 2,99 € 3,29 € 10,0 % 2. März REWE ja! Hackfleisch gemischt 2,99 € 3,29 € 10,0 % 2. März

Mayonnaise (500 Milliliter)

Kette Produkt Preis alt Preis neu Erhöhung Teurer seit ALDI DELIKATO Mayonnaise 1,19 € 1,29 € 8,4 % 17. März EDEKA G&GDelikatess Mayonnaise 1,19 € 1,29 € 8,4 % 18. März Kaufland K-Classic Delik.-Mayonnaise 1,19 € 1,29 € 8,4 % 19. März LiDL Kania Delikatess Mayonnaise 1,19 € 1,29 € 8,4 % 22. März Netto Delique Delik.-Mayonnaise 1,19 € 1,19 € - - PENNY PENNY. Delik.-Mayonnaise 1,19 € 1,29 € 8,4 % 19. März REWE ja! Delikatess Mayonnaise 1,19 € 1,29 € 8,4 % 19. März

Milch (1 Liter) – 1,5 % Fett Kette Produkt P

Kette Produkt Preis alt Preis neu Erhöhung Teurer seit ALDI MILSANI H-Milch 1,5% Fett 0,75 € 0,80 € 6,7 % 12.Februar EDEKA G&GH-Milch 1,5% Fett 0,75 € 0,80 € 6,7 % 16. Februar Kaufland K-Classic H-Milch 1,5% Fett 0,75 € 0,80 € 6,7 % 8. März LiDL Milbona H-Milch 1,5% Fett 0,75 € 0,80 € 6,7 % 12. Februar Netto Gutes Land H-Milch 1,5% Fett 0,75 € 0,80 € 6,7 % 25. Februar PENNY PENNY. H-Milch 1,5% Fett 0,75 € 0,80 € 6,7 % 13. Februar REWE ja! H-Milch 1,5% Fett 0,75 € 0,80 € 6,7 % 14. Februar

Milch (1 Liter) – 3,5 % Fett

Kette Produkt Preis alt Preis neu Erhöhung Teurer seit ALDI MILSANI H-Milch 3,5% Fett 0,83 € 0,88 € 6,0 % 14. Februar EDEKA G&GH-Milch 3,5% Fett 0,83 € 0,88 € 6,0 % 19. Februar Kaufland K-Classic H-Milch 3,5% Fett 0,83 € 0,88 € 6,0 % 18. März LiDL Milbona H-Milch 3,5% Fett 0,83 € 0,88 € 6,0 % 15. Februar Netto Gutes Land H-Milch 3,5% Fett 0,83 € 0,88 € 6,0 % 18. Februar PENNY PENNY. H-Milch 3,5% Fett 0,83 € 0,88 € 6,0 % 12. Februar REWE ja! H-Milch 3,5% Fett 0,83 € 0,88 € 6,0 % 16. Februar

Hähnchenbrustfilet (150 Gramm)

Kette Produkt Preis alt Preis neu Erhöhung Teurer seit ALDI Güldenhof Hähnchenbrustfilet 1,69 € 1,79 € 5,9 % 19. März EDEKA G&GDelik.-Hähnchenbr. 1,69 € 1,69 € - - Kaufland K-Classic Delik.-Hähnch. 1,69 € 1,79 € 5,9 % 23. März LiDL Dulano Delik.Hähnchenbr. 1,69 € 1,79 € 5,9 % 19. März Netto Hofmaier Hähnchenbrustfilet 1,69 € 1,69 € - - PENNY Mühlenhof Del.-Hähnchenbr. 1,69 € 1,69 € - - REWE ja! Delik.-Hähnchenrustfilet 1,69 € 1,79 € 5,9 % 23. März

Vor 19 Jahren gründete Lydia Staltner den Verein Lichtblick Seniorenhilfe. © Astrid Schmidhuber

Seniorhilfe-Chefin Lydia Staltner: So trifft die Inflation die Senioren

Lichtblick-Seniorhilfe-Chefin Lydia Staltner erklärt im Interview, wie Rentner unter hohen Preisen leiden.

Vor 19 Jahren gründet Lydia Staltner (62) den Verein LichtBlick, um Senioren in München und Oberbayern zu helfen. Seither ist der Verein wie die Zahl der Hilfsbedürftigen stetig gewachsen und Altersarmut allgegenwärtig. Die Not, die die Helfer sehen, wird aber auch die angekündigte Rentenerhöhung nicht lindern, sagt Staltner.



Im Juli wird die Rente um 5,35 Prozent erhöht – ein Grund zur Freude?

Nein, aber der Staat kann sich freuen: Über 500 000 Rentner mehr müssen allein seit der letzten Erhöhung 2020 ihre Rente versteuern. Mit der aktuellen Erhöhung werden es ab Juli wieder mehr. Steuern zahlen müssen Rentner, sobald ihnen monatlich 769,50 Euro netto zur Verfügung stehen – und das ist doch der Wahnsinn!



Wer profitiert von der Rentenerhöhung?

Wer eine Rente von knapp 2000 Euro hat, bekommt durch die Erhöhung ab Juli pro Monat auch rund hundert Euro mehr. Ich freue mich auch für jeden, dessen Rente so jetzt noch einmal aufgestockt wird. Aber für Senioren, die mit einer kleinen Rente kämpfen, fällt die Erhöhung kaum ins Gewicht. Die Durchschnittsrente der Frauen liegt bei 774 Euro. Ab Juli gibt’s also 41,50 Euro mehr für sie. Die Inflation frisst dieses Plus aber doch sofort auf. Miete, Strom, öffentlicher Verkehr, Lebensmittel und Hygieneartikel – das alles wird teurer und teurer.



Sie halten die Rentenerhöhung also für einen Tropfen auf den heißen Stein?

Sie ist nicht einmal ein Tropfen, eher Augenwischerei. Diejenigen, deren Rente so gering ist, dass sie Grundsicherung erhalten, merken von den 5,35 Prozent schließlich gar nichts. Die Erhöhung wird zwar verrechnet, den Betroffenen bleiben aber weiter nur 449 Euro zum Leben. Wer Grundsicherung erhält, bekommt vom Staat die Miete bezahlt, ist von der Rundfunkgebühr befreit und erhält Essen bei den Tafeln. Wer auch nur zwei Euro „zu viel“ Rente erhält, hat keinen Anspruch auf Grundsicherung.

Wie helfen Sie?

Als Akuthilfe unterstützen wir Menschen zum Beispiel mit Supermarkt-Gutscheinen. Vergangenes Jahr haben wir die im Wert von 292 000 Euro verteilt. Den Verein habe ich 2003 gegründet, als ich eine Dame in der Nachbarschaft jeden Tag, Sommer wie Winter, mit den gleichen abgetragenen Schuhen beobachtet habe. Rein um neue Schuhe oder Winterjacken geht es den Menschen aber schon lange nicht mehr. Heute wenden sie sich an uns, weil ihr Kühlschrank leer ist. Sie essen lieber nichts, um den Strom bezahlen zu können.



Lichtblick gibt es seit 19 Jahren. Hat sich die Not in letzter Zeit verschärft?

Ja. Und das ist erschreckend, weil wir in einem reichen Land leben. Letztens hatte ein Rentner am 20. des Monats nur mehr 1,50 Euro im Geldbeutel und weder Geld für Essen noch Medikamente. Im Herbst haben wir bergeweise Decken gekauft und verteilt. Viele Senioren trauen sich inzwischen nicht mehr, ihre Wohnung zu heizen. Sie haben panische Angst vor horrenden Nachzahlungen. Seit acht Wochen ist es ganz extrem: Senioren rufen verzweifelt an und bitten um Essensgutscheine. Alleine in München gehen täglich bis zu zehn neue Anträge ein.



Ökonomen rechnen weiter mit Preissteigerungen für Energie und Lebensmitteln.

Da wird mir angst und bange – auch, weil ich weiß, dass es viele arme Senioren gibt, die sich noch versteckt halten. Die Scham und auch der Stolz der Menschen ist groß. Nur einer von drei wendet sich an das Sozialamt.

Wenn die Rentenerhöhung für sozial schwachen Senioren nicht viel hilft – was müsste der Staat tun?

Altersarmut ist häufig weiblich. Viele Frauen bekommen keine Grundrente, weil sie wegen Kindererziehung oder Angehörigenpflege nicht volle 33 Jahre lang gearbeitet haben. In Zukunft müsste man hier ansetzen und zudem das Rentenniveau insgesamt deutlich erhöhen. Auch wer heute als Pflegekraft oder Verkäufer arbeitet und wenig verdient, sollte doch hoffnungsvoll in die Zukunft schauen können.

Interview: Cornelia Schramm