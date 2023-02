Inflationsprämie: „Das ist weder ein Treuebonus, noch eine Fitnessprämie!“

Von: Lisa Mayerhofer

Die Inflationsprämie wird an die Kollegen ausgezahlt – aber man selbst geht leer aus. Ein Anwalt klärt auf, was Arbeitgeber und Arbeitnehmer bei dem Bonus beachten sollten.

Köln – 3000 Euro – so viel Geld dürfen Unternehmen ihren Mitarbeitern steuerfrei als Prämie zukommen lassen, um die Auswirkungen der Inflation abzumildern. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat Ende vergangenen Jahres die Vorstandschefs deutscher Konzerne noch einmal aufgefordert, von der Möglichkeit der steuerfreien Inflationsausgleichsprämie Gebrauch zu machen. Die Prämie könne reale Einkommensverluste, die den Beschäftigten durch die hohe Inflation entstünden, kompensieren.

Inflationsprämie: Mittlerweile etliche Gerichtsverfahren

Die Bundesregierung hatte die Prämie zum Inflationsausgleich Ende September beschlossen. Bis zu 3.000 Euro können damit von den Arbeitgebern an Beschäftigte steuer- und abgabenfrei gezahlt werden. Möglich ist dies bis Ende 2024. Viele Konzerne wie Porsche und Sixt machen von dem Angebot Gebrauch und auch bei Tarifabschlüssen wie beispielsweise in der Metall- und Elektroindustrie kommt der Bonus zum Zug.

Gleichzeitig kommen sowohl auf der Arbeitgeber- als auch auf der Arbeitnehmerseite viele Fragen auf. Wenn die Inflationsprämie ausbezahlt wird – müssen diese dann alle Mitarbeiter erhalten oder darf es auch Ausnahmen geben? Was ist mit Angestellten, die gekündigt haben, gerade in Elternzeit sind oder für längere Zeit krankgeschrieben? Rechtsanwalt Dr. Uwe P. Schlegel, Experte für Arbeitsrecht von der ETL Rechtsanwälte GmbH, erklärt, was Arbeitgeber und Arbeitnehmer bei der Inflationsprämie beachten sollten.

Den Anwalt erreichen viele Fragen zur Inflationsprämie, zudem vertritt er auch Fälle zu diesem Thema. Mittlerweile gebe es etliche Gerichtsverfahren, so Schlegel, doch noch sei ihm kein Urteil bekannt. Er schätzt, dass es im ersten Halbjahr 2023 zu ersten Entscheidungen kommen könnte. Das ist aber eine unsichere Prognose, erklärt er. In vielen Fällen gehe es um den Gleichbehandlungsgrundsatz, der grundsätzlich innerhalb eines Unternehmens gilt.

Anwalt Schlegel: „Der Inflationsbonus ist ja keine Fitnessprämie“

Der Gleichbehandlungsgrundsatz bedeutet allerdings für Unternehmen nicht automatisch, dass sie, wenn sie eine Inflationsprämie auszahlen, diese allen Mitarbeitern in gleicher Höhe zukommen lassen müssen. „Gleichbehandlung bedeutet nicht Gleichmacherei“, erklärt Schlegel. „Das Gesetz verlangt keinesfalls, dass alle immer gleichbehandelt werden müssen, sondern gestattet durchaus, dass Unterschiede gemacht werden, wenn es dafür einen sachlichen Grund gibt.“

Doch was ist ein sachlicher Grund? Schlegel erklärt: „Ich berate zum Beispiel ein größeres Unternehmen, das die Inflationsprämie an seine Mitarbeiter in unterschiedlicher Höhe ausbezahlt – und zwar abhängig von deren Verdienst. Wer besser verdient, erhält einen niedrigeren Bonus. Dem Gedanken ist zugrunde gelegt, dass Menschen mit einem niedrigeren Einkommen von der Inflation härter getroffen werden, sie deshalb grundsätzlich eine größere Bedürftigkeit haben und demzufolge eine höhere Prämie erhalten. Meines Erachtens ist das ein zulässiger Differenzgrund.“

Anders sehe es dagegen aus, wenn ein Unternehmen sich dazu entschließt, eine Inflationsprämie auszuzahlen, aber die Mitarbeiter, die mehr als sechs Wochen im Jahr krank waren, weniger Geld erhalten als die anderen. „Jetzt wird schwierig“, sagt Schlegel. Denn: „Ist das ein zulässiger Differenzgrund? Der Inflationsbonus ist ja keine Fitnessprämie und warum soll jemand, der sieben Wochen im Jahr krank war, das Geld nicht benötigen? Ich sehe da eine mögliche Verletzung des Gleichbehandlungsgrundsatzes.“ Ob das wirklich so sei, müsse allerdings noch ein Gericht feststellen.

Gleichbehandlungsgrundsatz: Was ist mit Mitarbeitern in Elternzeit und im Krankenstand?

Darüber hinaus haben sich Leser an merkur.de gewandt, weil sie in Elternzeit oder im Krankenstand sind und keine Inflationsprämie erhalten, obwohl ihr Arbeitgeber diese auszahlt. Den Betroffenen im Krankenstand kann Schlegel etwas Hoffnung machen: „Krank sein ist meines Erachtens kein zulässiges Unterscheidungsmerkmal, da wird es schwierig für den Arbeitgeber zu erklären, warum der Arbeitnehmer dann keine Inflationsprämie erhält“, so der Anwalt.

Bei Angestellten in Elternzeit sehe es wiederum anders aus. Denn in diesem Fall ruhe das Arbeitsverhältnis. Solange es sich nicht um einen Sonderfall handele, könne sich Schlegel vorstellen, dass der Arbeitgeber da unterscheiden dürfe. Grundsätzlich warnt er aber: „Das sind alles Prognosen – es gibt dazu noch keine Urteile. Man weiß also noch nicht, wie sich die Gerichte entscheiden werden.“

Grundsätzlich sollte laut Schlegel die Frage gestellt werden: „Was ist Sinn und Zweck dieser Prämie? Der Inflationsbonus sollte nicht seinen Charakter verlieren.“ Nämlich: einen Inflationsausgleich für Mitarbeiter bieten. Wenn ein Arbeitgeber seine Mitarbeiter unterschreiben lasse, dass er die Inflationsprämie zurückzahlen muss, wenn er innerhalb eines Jahres kündigt, dann sei das „schwierig“, so Schlegel. „Die Inflationsprämie ist kein Treuebonus fürs Unternehmen.“ Wenn ein Arbeitnehmer dann kündigt und eine Rückforderung vom Arbeitgeber erhält, könne dieser sich wahrscheinlich „mit Aussicht auf Erfolg“ vor Gericht wehren.

Inflationsprämie: Das sollten Arbeitnehmer beachten

Arbeitnehmer, die sich bei der Inflationsprämie gegenüber anderen Kollegen übergangen fühlen, können das Gespräch mit dem Arbeitgeber suchen. Falls das nicht klappt, bleibt ihnen noch der Gang zum Arbeitsgericht. Schlegel rät Arbeitnehmern, darauf zu achten, ob in ihren Tarif- oder Arbeitsverträgen nicht Verfallsklauseln stehen, die dazu führen können, dass Ansprüche nur für eine gewisse Zeit mit Erfolg geltend gemacht werden können. In der Regel seien diese Fristen recht kurz – dann könnte „kurzfristig Handlungsbedarf bestehen“, so der Anwalt.

Warum sich ein Inflationsbonus für Arbeitgeber lohnt

„Ich habe einen Kollegen, der hat einen schönen Satz gesagt: Wenn der Arbeitgeber an der Stelle ganz sicher gehen will, nicht gegen das Gesetz zu verstoßen, muss er sich zwischen zwei Optionen entscheiden: 1. Er zahlt gar keine Prämie, denn als Unternehmen ist man ja nicht dazu verpflichtet. 2. Man zahlt allen Arbeitnehmern den Bonus in gleicher Höhe aus – dann gibt es kein Problem mit dem Gleichbehandlungsgrundsatz.“

Schlegel weist die Arbeitgeber in diesem Zusammenhang aber auch darauf hin, dass die Inflationsprämie ein wichtiger Faktor beim Einstellen und Halten von Arbeitskräften sei. „Manche Unternehmen machen sogar schon Werbung mit der Inflationsprämie“, sagt der Anwalt. Denn: Für Arbeitnehmer kann es sich finanziell lohnen, für die Inflationsprämie den Arbeitgeber zu wechseln – immerhin kann diese bis Ende 2024 ausgezahlt werden. „Dadurch kann zwischen wirtschaftlich stärkeren und weniger stärkeren Unternehmen ein Wettbewerb entstehen.“ Das gelte vor allem für Branchen mit hohem Fachkräftemangel und Fluktuation wie der Gastronomie oder dem Pflegebereich. Ein Unternehmen, das sich die Inflationsprämie für seine Mitarbeiter nicht leistet, habe dann schnell das Nachsehen.