Steuerfreie Inflationsprämie: Bis zu 3000 Euro extra - Was Arbeitnehmer jetzt wissen sollten

Von: Lisa Mayerhofer

Teilen

Arbeitgeber dürfen ihren Mitarbeitern eine steuerfreie Prämie von bis zu 3000 Euro zum Inflationsausgleich zahlen. Eine Übersicht zeigt, was Sie über den Bonus wissen sollten.

Berlin – 3000 Euro – so viel Geld dürfen Arbeitgeber ihren Beschäftigten steuer- und abgabenfrei als Inflationsprämie zahlen. Durch die zulässige Sonderzahlung sollen Arbeitnehmer entlastet werden, die mit stark gestiegenen Energie- und Nahrungsmittelpreisen zu kämpfen haben. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte die Arbeitgeber des Landes aufgefordert, ihren Beschäftigten den Bonus zu zahlen, der steuer- und abgabenfrei bleiben soll. Doch wie funktioniert die Auszahlung der Inflationsprämie und was müssen Arbeitnehmer beachten? Eine Übersicht über die wichtigsten Fragen und Antworten.

Erhalten alle Arbeitnehmer in Deutschland eine Inflationsprämie?

Leider nicht – die Auszahlung liegt ganz im Ermessen des Arbeitgebers. Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger hatte vor zu hohen Erwartungen an die Prämie gewarnt. „Viele Unternehmen würden ihren Mitarbeitern sicherlich eine Einmalzahlung, egal in welcher Höhe ermöglichen, aber sie können es nicht, weil die massiv gestiegenen Energiekosten ihnen jede Luft zum Atmen nehmen“, sagte er in einem Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Gibt es Unternehmen, die den Bonus schon für ihre Mitarbeiter angekündigt haben?

Einige Unternehmen wie der Medienkonzern Bertelsmann, der Autovermieter Sixt, die Drogeriekette Rossmann sowie der Ventilatoren-Hersteller EBM Papst zahlen ihren Angestellten eine Inflationsprämie. Insgesamt halten sich die Arbeitgeber bei der Ausschüttung des Bonus bisher eher zurück. Laut einer Handelsblatt-Umfrage zahlen von den 40 Dax-Konzernen nur zwölf einen Inflationsbonus, wie etwa die Deutsche Bank und Airbus mit jeweils 1500 Euro.

Wie und bis wann kann ich die Prämie erhalten, wenn mein Arbeitgeber eine Auszahlung angekündigt hat?

Die Auszahlung kann ab dem Tag nach der Gesetzesverkündung bis zum 31. Dezember 2024 erfolgen – auch gestückelt. Wer dieses Jahr leer ausgegangen ist, kann also noch auf die nächsten beiden Jahre hoffen. Die Arbeitgeber können mit einem einfachen Hinweis auf der Lohnabrechnung, dass die Prämie im Zusammenhang mit der Inflation steht, diese auszahlen. „Besondere Anforderungen“ an den Zusammenhang werden nicht gestellt.

Eine erhaltene Inflationsprämie ist nicht in der Einkommensteuererklärung anzugeben. Sie bleibt somit immer steuerfrei und beeinflusst den Steuersatz nicht. Die Voraussetzung für die Steuerbefreiung ist aber, dass die Prämie tatsächlich als Unterstützungsleistung zur Abmilderung der finanziellen Folgen durch die Inflation gezahlt wird. Entsprechend eindeutig muss die Lohnart in der Gehaltsabrechnung deklariert sein.

Die Inflationsprämie darf nicht nur einzelnen Mitarbeitern ausgezahlt werden. (Symbolbild) © Christin Klose/dpa-tmn

Müssen Arbeitgeber allen Mitarbeitern – also auch Minijobbern – die Inflationsprämie zahlen?

Die Inflationsprämie darf nicht nur einzelnen Mitarbeitern ausgezahlt werden, sondern muss, wenn überhaupt, an alle gehen. Auch die Dauer des Arbeitsverhältnisses spielt bei dem Bonus keine Rolle. „Unerheblich ist, ob der Arbeitnehmer in Voll- oder Teilzeit beschäftigt ist oder ob es sich um eine geringfügige Beschäftigung handelt“, sagt Daniela Karbe-Geßler vom Bund der Steuerzahler. Also auch Minijobber haben ein Anrecht auf die Prämie, sofern das Unternehmen entscheidet, diese auszuzahlen.

Denn innerhalb eines Unternehmens gilt grundsätzlich der Gleichbehandlungsgrundsatz, sagt Michael Henn, Fachanwalt für Arbeitsrecht. Die Auszahlung von unterschiedlichen Summen ist allerdings grundsätzlich möglich. „Für unterschiedliche Verteilungen braucht der Arbeitgeber aber sachliche, nachvollziehbare Gründe.“ Soweit im Betrieb ein Betriebsrat vorhanden ist, hat der ein Mitbestimmungsrecht. Der Verteilmodus wird dann dort verhandelt und geregelt.

Was ist mit Mitarbeitern in Elternzeit?

Der Bonus ist nicht an ein aktives Arbeitsverhältnis gebunden. Das bedeutet: Sobald ein Unternehmen die Inflationsprämie zahlt, erhalten auch Mitarbeiter in Elternzeit oder im Krankenstand bzw. Krankengeld ein Anrecht darauf.

Wird die Inflationsprämie bei Hartz-IV-Aufstockern als Einkommen angerechnet?

Nein. Die Bundesregierung hat festgelegt, dass die Inflationsprämie nicht als einkommensabhängige Sozialleistung angerechnet wird. Das bedeutet, dass Hartz-IV-Aufstockern die Prämie nicht als Einkommen angerechnet wird. Voraussetzung ist natürlich auch hier, dass kenntlich gemacht wird, dass die Prämie wegen der Inflation ausgezahlt wird.

Können Arbeitgeber die Inflationsprämie als Weihnachtsgeld auszahlen?

Hier lautet die Antwort ebenfalls nein. Der Bonus gilt zusätzlich zu den vertraglich vereinbarten Lohnzahlungen. „Wenn mir also vertraglich ein Weihnachtsgeld zusteht, darf der Arbeitgeber mir nicht stattdessen eine Inflationsprämie zahlen“, erklärt Michael Fuhlrott, Fachanwalt für Arbeitsrecht, der Frankfurter Rundschau. Es sei verboten, Teile des Lohns als Prämie zu überweisen, da man so Sozialversicherungsausgaben und Steuern umgehen würde.

Spielt die Inflationsprämie bei Gehaltserhöhungen eine Rolle?

Hier zeichnet sich teilweise ein Konflikt zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern ab – die einen sehen darin einen zusätzlichen Bonus, die anderen einen Ersatz zur Gehaltserhöhung. Jedenfalls ist dies bei den aktuellen Tarifverhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie der Fall. Die IG Metall fordert in dem bundesweiten Tarifkonflikt acht Prozent mehr Lohn bei einer Vertragslaufzeit von zwölf Monaten. Die Arbeitgeber haben bei 30 Monaten Laufzeit einmalig 3000 Euro netto sowie eine nicht bezifferte Erhöhung der Lohntabellen angeboten. Also im Endeffekt: die für die Arbeitgeber steuerfreie Inflationsprämie. Dieses Angebot lehnt die Gewerkschaft ab, sie möchte lieber langfristige Lohnerhöhungen.

Beim Tarifkompromiss des Dachdeckerhandwerks kommt die Inflationsprämie schon zum Zug: Zusätzlich zu Lohnerhöhungen zahlen die Arbeitgeber ihren Beschäftigten laut Vereinbarung als Ausgleich für stark gestiegene Lebenshaltungskosten eine Inflationsprämie in Höhe von 950 Euro, die in zwei gleich hohen Raten in den Frühjahren 2023 und 2024 überwiesen wird. (lma/dpa/AFP)