Rekord-Inflationsrate in der Eurozone: 7,5 Prozent Teuerung im März

Von: Patricia Huber

Eilmeldung von IPPEN MEDIA. (Symbolbild) © IPPEN MEDIA

Die Inflationsrate in der Eurozone ist so hoch wie noch nie. Der Ukraine-Krieg treibt weiterhin die Preise an.

Düsseldorf/Frankfurt - So stark wie in diesem Monat sind die Verbraucherpreise im Euro-Raum noch nie gestiegen. Wie das Statistikamt Eurostat mitteilt, ist die Inflationsrate* auf 7,5 Prozent gestiegen. Im Februar lag sie noch bei 5,9 Prozent. Der größte Preissprung wurde im Bereich Energie verzeichnet. Dicht gefolgt von den Bereichen Lebensmittel, Alkohol und Tabak. Seit der Einführung des Euros im Jahr 2002 gab es keine so hohe Teuerungsrate.

Inflation: Experten haben mit 6,6 Prozent gerechnet

Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Experten hatten laut Handelsblatt-Angaben mit einer Inflationsrate von 6,6 Prozent gerechnet. Vor wenigen Tagen meldete das Statistische Bundesamt* für Deutschland eine Inflationsrate von 7,3 Prozent. Hier muss jedoch beachtet werden, dass sich deren Berechnung von der Eurostat-Berechnung unterscheidet.

Besonders der Ukraine-Krieg treibt jetzt nach den zwei schwierigen Corona*-Jahren die Preise an. Da Russland ein wichtiger Exporteur für Gas und Öl ist, steigen die Energiepreise. Außerdem sind die Ukraine und Russland große Getreide-Exportländer. Daher steigen auch die Kosten für Lebensmittel seit Beginn des Krieges immer weiter an.

EZB: Ziel-Inflationsrate weit entfernt

Die Europäische Zentralbank (EZB) strebt bei der Inflation eigentlich einen Zielwert von etwa zwei Prozent an. Doch davon ist die Eurozone aktuell noch weit entfernt. Im März wurde daher von der EZB beschlossen, die Anleihenkäufe früher zu beenden. Dies wäre der erste Schritt in Richtung einer Zinserhöhung gewesen. Doch ob diese angesichts der unsicheren wirtschaftlichen Lage in Folge des Krieges nun sinnvoll wäre, ist fraglich. (ph) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.