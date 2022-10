Inflationsrate: Neues Rekordhoch im Oktober von 10,4 Prozent

Der Einkauf wird immer teurer (Symbolbild) © IMAGO/Felix Schlikis

Die Verbraucherpreise in Deutschland sind auf eine neues Rekordhoch von 10,4 Prozent gestiegen.

Wiesbaden in Deutschland - Im Oktober lag die Inflationsrate auf einem neuen Rekordhoch von 10,4 Prozent zum Vorjahr, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Freitag aufgrund vorläufiger Ergebnisse mitteilte. Im September hatte die Teuerung bei 10,0 Prozent gelegen. Verglichen mit dem Vormonat stiegen die Preise um 0,9 Prozent.

Besonders stark legten wie in den Vormonaten die Energiepreise zu, sie stiegen um 43 Prozent im Vorjahresvergleich. Nahrungsmittel verteuerten sich laut Statistik ebenfalls überdurchschnittlich um 20,3 Prozent. Dienstleistungen wurden nur um 4,0 Prozent teurer, darunter Wohnungsmieten um 1,8 Prozent.

Preisdämpfend dürfte die Mehrwertsteuersenkung für Erdgaslieferungen und Fernwärme von 19 auf sieben Prozent ausgewirkt haben, wie die Statistiker anmerkten. Detaillierte Ergebnisse veröffentlicht das Bundesamt am 11. November. ilo/pe