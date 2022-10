Neuer Inflationsrekord in der Türkei – Erdogan begeht weiteren massiven Fehler

Von: Lisa Mayerhofer

Die Inflation erreicht in der Türkei schwindelerregende Höchststände, die Lebensmittelpreise sind um über 90 Prozent gestiegen. Präsident Erdogan will trotzdem den Leitzins weiter senken.

Ankara – Die Inflation in der Eurozone liegt laut Experten im September wahrscheinlich bei zehn Prozent. Davon kann die Türkei nur träumen: Die Inflation hat dort einen neuen Höchststand erreicht. Die jährliche Teuerung lag im September bei 83,45 Prozent, teilte das nationale Statistikamt am Montag in Ankara mit. Die Lebensmittelpreise waren um gut 93 Prozent gestiegen. Im August hatten die Verbraucherpreise gegenüber dem Vorjahresmonat um 80,21 Prozent höher gelegen.

Erdogan befeuert Inflation in Türkei immer weiter

Die Inflation in der Türkei hatte im August bei gut 80 Prozent gelegen. Dies war der höchste Stand seit 24 Jahren. Eigentlich wären nach ökonomischer Lehrmeinung deutliche Zinserhöhungen angesagt. Anders als die meisten Zentralbanken wie etwa die EZB reagiert die türkische Notenbank auf die hohe Inflation aber nicht mit Zinsanhebungen, sondern mit Zinssenkungen.

Denn der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan ist weiterhin für eine Absenkung des Leitzinses. Man müsse den Leitzins bis Ende des Jahres auf einen einstelligen Wert bringen, sagte Erdogan am Mittwochabend laut der Nachrichtenagentur Anadolu.

Der türkische Präsident sperrt sich schon seit langem gegen Zinserhöhungen, da er mit niedrigen Zinsen die Wirtschaft in seinem Land weiter ankurbeln will. Damit befeuert er aber die Inflation und damit immense Preissteigerungen, unter denen die türkische Bevölkerung zu leiden hat.

Hohe Lebensmittelpreise und Inflation in Türkei: „Es reicht hinten und vorne nicht“

60 Prozent der Beschäftigten in der Türkei arbeiten im Niedriglohnsektor, davon viele zum Mindestlohn. Dieser wurde zwar vor kurzem um 30 Prozent erhöht – nachdem er schon Anfang des Jahres um 50 Prozent angehoben wurde. Doch dies kann zu einer Lohn-Preis-Spirale führen, die die Teuerungen nur noch weiter anheizt.

Außerdem, so beklagt ein türkischer Automechaniker in einer ZDF-Reportage, seien die Preise für die Güter so stark gestiegen, dass die Lohnerhöhungen nicht viel helfen würden. „Egal, wohin du schaust, alles ist wieder teurer geworden“, schimpft der Mann gegenüber dem ZDF, „es reicht hinten und vorne nicht.“ Für Erdogan sollte das ein Warnsignal sein – im kommenden Jahr sind Wahlen und die Menschen in der Türkei sind unzufrieden: Dem Umfrageinstitut Metropoll zufolge ist weniger als die Hälfte der Befragten mit der Arbeit des Präsidenten zufrieden – Tendenz fallend. (lma/AFP)