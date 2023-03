Inlandstourismus erholt sich weiter

Hotelzimmer (Symbolbild) © Funke Foto Services/ IMAGO

Der Inlandstourismus befindet sich weiter im Aufwind.

Wiesbaden in Deutschland - Die Zahl der Übernachtungen in- und ausländischer Gäste stieg im Januar im Vergleich zum Vorjahresmonat um 48,3 Prozent auf 24 Millionen, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Freitag mitteilte. Allerdings sind dies weiterhin 10,5 Prozent weniger als im Januar 2020, dem Vergleichsmonat vor der Pandemie.

Der Großteil der Übernachtungen - 20,1 Millionen - wurde den Angaben zufolge von inländischen Gästen gebucht. Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Ausland verdoppelte sich im Vergleich zum Vorjahresmonat. Besonders hier ist das Vorkrisenniveau aber noch längst nicht wieder erreicht: 3,9 Millionen von Auswärtigen gebuchte Übernachtungen sind 23,2 Prozent weniger als im Januar 2020. pe/cne