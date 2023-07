Insolvenz bei „Höhle der Löwen“-Stars: Schutzgemeinschaft plant Strafanzeige

Von: Lisa Mayerhofer

Die Aktionäre der Firma sind wütend – und fühlen sich getäuscht. (Archivbild) © RTL / Frank W. Hempel

Das Unternehmen Social Chain der „Höhle der Löwen“-Kollegen Kofler und Dümmel ist pleite. Die Aktionäre der Firma sind wütend – und fühlen sich getäuscht.

Berlin – Der Paukenschlag kam vergangenen Montag (24. Juli 2023): Der Investor und frühere Juror der Fernsehshow „Die Höhle der Löwen“, Georg Kofler, hat für sein Online-Handelsunternehmen The Social Chain AG Insolvenz in Eigenverantwortung angekündigt. Gleichzeitig legte er sein Amt als Vorstandsvorsitzender „mit sofortiger Wirkung nieder“, wie das Unternehmen per Ad-hoc-Meldung an die Aktionäre mitteilte.

Social Chain wurde durch „Die Höhle der Löwen“ bekannt

Der Vorstand sei „nach eingehender Prüfung zu dem Ergebnis gekommen, dass für die Gesellschaft keine positive Fortbestehensprognose mehr besteht“, heißt es in der Meldung. Er habe daher beschlossen, „unverzüglich Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens zu stellen“.

Social Chain wurde durch „Die Höhle der Löwen“ bekannt und steht unter anderem hinter der Beauty-Messe Glow. Eigentlich wollten die „Höhle der Löwen“-Juroren Dümmel und Kofler mit der Firma den großen Triumph erleben und damit zur „Social Commerce Plattform im internationalen Maßstab werden“. Dem Hype in der Show folgte 2021 ein Höhenflug an der Börse.

Insolvenz: Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger plant Strafanzeige

Nun ist das Unternehmen pleite. Die Aktionäre der Firma sind wütend, berichtet die Wirtschaftswoche. Demnach prüfe die Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger (SdK) derzeit für mehr als 100 Anleger, ob diese Ansprüche auf Schadenersatz gegen Unternehmen und Vorstand geltend machen können. Zudem wolle man in den nächsten Tagen Strafanzeige wegen mutmaßlichen Kapitalanlagebetrugs gegen Verantwortliche der Social Chain zu stellen, berichtet das Magazin.

Social Chain könnte laut SdK Anleger getäuscht haben, indem das Unternehmen unter anderem ein Darlehen als Teil des operativen Geschäfts im Konzernabschluss 2021 ausgewiesen habe. Diese Fehlbuchung wurde erst vor kurzem auch von der Finanzaufsicht Bafin gerügt. Social Chain kommentierte die Vorwürfe nicht.

Der Unternehmer und Investor Christian Röhl kritisiert in der Wirtschaftswoche das Geschäftsgebaren von Kofler und Dümmel: Beide müssten wissen, wie man einen Konzernabschluss richtig erstellt. „Entweder da haben alle Kontrollmechanismen versagt oder da wurde absichtlich schlampig gearbeitet“, sagt Röhl dem Magazin. The Social Chain sei zudem in der Finanzbranche hauptsächlich zu einer Quelle für Memes verkommen. „Das wäre lustig, wenn nicht so viele Menschen dabei ihr Geld verloren hätten“, so Röhl der Wirtschaftswoche.

„Höhle der Löwen“-Investoren: Grund für Insolvenz wohl geplatzte Kapitalerhöhung

Grund für die Insolvenz ist wohl eine geplatzte Kapitalerhöhung. Laut Social Chain habe ein Investor „trotz vertraglicher Zusicherung“ im Rahmen der Kapitalerhöhung nicht die zugesagten Mittel eingezahlt. Daraufhin erfolgten Verhandlungen mit anderen Investoren über weitere Finanzmittel, die nun aber gescheitert seien. Die Insolvenz soll in Eigenverantwortung erfolgen.

Davon nicht betroffen sei die Konsumgütertochter DS, die Kofler vor einigen Jahren von seinem Fernseh-Kollegen Ralf Dümmel aufgekauft hatte, der nach wie vor in der Jury der „Höhle der Löwen“ sitzt. „Der Geschäftsbetrieb dieser Gesellschaften geht uneingeschränkt weiter“, hieß es.

Mit Material der dpa